В Перми опять пожар - в театре кукол

Более 200 человек были эвакуированы вчера вечером из здания Пермского театра кукол из-за пожара, который возник во время спектакля.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС по Пермскому краю.

"Загорелась портьера на сцене во время второго акта спектакля. Предположительно, произошло короткое замыкание, рабочие сцены сами принялись тушить пожар", - сказал представитель пресс-службы.

Никто не пострадал. Точную причину возгорания предстоит установить, добавил представитель МЧС.

Как сообщалось, в Перми в ночь на 5 декабря произошел самый крупный по числу жертв за последние полвека пожар - на вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь". По предварительным данным, причиной происшествия стали нарушения при использовании пиротехники в помещении. Погибли 150 человек, около 80 раненых остаются в больницах.