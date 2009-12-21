В Перми опять пожар - в театре кукол
Эвакуировали свыше 200 человек
Более 200 человек были эвакуированы вчера вечером из здания Пермского театра кукол из-за пожара, который возник во время спектакля.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы МЧС по Пермскому краю.
"Загорелась портьера на сцене во время второго акта спектакля. Предположительно, произошло короткое замыкание, рабочие сцены сами принялись тушить пожар", - сказал представитель пресс-службы.
Никто не пострадал. Точную причину возгорания предстоит установить, добавил представитель МЧС.
Как сообщалось, в Перми в ночь на 5 декабря произошел самый крупный по числу жертв за последние полвека пожар - на вечеринке в ночном клубе "Хромая лошадь". По предварительным данным, причиной происшествия стали нарушения при использовании пиротехники в помещении. Погибли 150 человек, около 80 раненых остаются в больницах.