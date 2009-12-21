С Байконура стартовал космический корабль "Союз"

Космический корабль "Союз ТМА-17" с очередным экипажем экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) стартовал с космодрома Байконур, сообщает BBC News.

На корабле "Союз" к МКС отправились российский космонавт Олег Котов, японский астронавт Соити Ногути и американец Тимоти Кример.

Ожидается, что специалисты присоединятся к работающим на орбите с начала октября россиянину Максиму Сураеву и американцу Джеффри Уильямсу.