С Байконура стартовал космический корабль "Союз"

09:20, 21 декабря 2009
Разное
0

С россиянином, японцем и американцем

Космический корабль "Союз ТМА-17" с очередным экипажем экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) стартовал с космодрома Байконур, сообщает BBC News.

На корабле "Союз" к МКС отправились российский космонавт Олег Котов, японский астронавт Соити Ногути и американец Тимоти Кример.

Ожидается, что специалисты присоединятся к работающим на орбите с начала октября россиянину Максиму Сураеву и американцу Джеффри Уильямсу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter