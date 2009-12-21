С Байконура стартовал космический корабль "Союз"
09:20, 21 декабря 2009Разное
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С россиянином, японцем и американцем
Космический корабль "Союз ТМА-17" с очередным экипажем экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) стартовал с космодрома Байконур, сообщает BBC News.
На корабле "Союз" к МКС отправились российский космонавт Олег Котов, японский астронавт Соити Ногути и американец Тимоти Кример.
Ожидается, что специалисты присоединятся к работающим на орбите с начала октября россиянину Максиму Сураеву и американцу Джеффри Уильямсу.
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