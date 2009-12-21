ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Что мешает украинскому бизнесу», в котором пишет - 60% наших экспертов назвали коррупцию самым проблемным моментом в работе в Украине

http://delo.ua/biznes/rynki/chto-meshaet-ukrainskomu-biznesu-135516/

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Также «Дело» в материале «Курьерский бизнес в кризис увеличил прибыль» пишет - быстрорастущий рынок экспресс-доставки не смог подкосить даже кризис. Руководство корпорации FedEx недавно объявило об увеличении прибыли во втором квартале финансового года. Нарастить ее удалось за счет увеличения объемов международных перевозок…

http://delo.ua/biznes/rynki/kurernyj-biznes-v-krizis-pribyl-135488/

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«Дело» в публикации «Куда инвестировать в 2010 в Украине: мнение ведущих топ-менеджеров» подает результаты собственного опроса топ-менеджеров компаний разных отраслей, как для них прошел 2009 год и что ждут от 2010-го…

http://delo.ua/archive/968/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Украине не повезло с погодой» пишет – в Копенгагене в субботу завершилась 15-я климатическая конференция ООН. Как и ожидалось, она не привела к подписанию каких-либо обязательных для исполнения документов. Участники конференции лишь договорились стремиться к тому, чтобы не допустить повышения среднегодовой температуры более чем на 2 градуса Цельсия. Для этого они пообещали ежегодно до 2012 года направлять $30 млрд государствам с "наиболее уязвимой экономикой". Украина в этот перечень стран не входит…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1296545

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Нафтогазу» выдали новую форму» пишет – "Нафтогаз" изменил статус. Кабинет министров реорганизовал компанию из государственного в публичное акционерное общество. Уставный фонд НАК увеличился с 18,6 млрд до 24 млрд грн., а среди ее сфер деятельности появились продажа тепловой и электроэнергии. Все это должно способствовать выделению компании кредитных средств, считают аналитики. Но новая форма собственности несет и риски – теперь монополия может быть обанкрочена в случае просрочки выплат по кредитам, говорят юристы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1296543

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Бытовая техника поработает с таможней» пишет - Гостаможня и производители бытовой техники и электроники объединяются в борьбе с "серыми" импортерами. Как стало известно изданию, сейчас разрабатываются планы по контролю ввоза этих товаров, как это уже было сделано на рынках автомобилей и мобильных телефонов. Сразу несколько вендоров, среди которых LG и Samsung, считают, что противодействовать "серым" конкурентам можно с помощью лицензионных таможенных складов…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1296548

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Издание «Экономические известия» в публикации «На границе появилось напряжение» пишет - правительство Российской Федерации обеспокоилось перетоками украинской электроэнергии в Беларусь через смоленское сечение. До настоящего времени тема незначительных взаимных перетоков электричества между тремя странами находилась в компетенции компаний — операторов энергосистем…

http://eizvestia.com/markets/full/4187814

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«Экономические известия» в публикации «Власть укрупняет гарантии» пишут - в 2010 г. власти, несмотря на кризисные явления в отечественной экономике, планируют привлечь не менее $7 млрд. инвестиций в стратегические проекты. Для этого планируется провести 42 роуд-шоу, предложить инвесторам уже готовые проекты и предоставить государственные гарантии. Но не лягут ли проекты под сукно после выборов — никто не берется прогнозировать…

http://eizvestia.com/fin/full/4187811

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«Газета по-киевски» в материале «Есть снег, дороги нет» пишет – как всегда очень неожиданный снегопад показал: в Киеве власть кончается там, где надо решать конкретные проблемы – например, расчищать дороги…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/21/073048.html

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«Газета по-киевски» в материале «Службы такси ввели «наценку на снег» пишет – услуги столичных перевозчиков подорожали от 10 до 30%. Но машину все равно вызвать не удается – таксисты ездят только на вызовы по «двойным тарифам»…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/21/082419.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне: «Нас отгоняли от елки из-за випов» пишет - на Майдане зажгли главную елку, действо выглядело следующим образом… И еще рассказывает немного о празднике - деды Морозы получают по 1000 грн. в день, но делятся с «крышей»…

http://www.segodnya.ua/news/14102796.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Сизо без налогов» пишет – Дума РФ приняла закон о декриминализации налоговых преступлений, состоящий из поправок в ряд законов. Так, отныне запрещено привлекать к уголовной ответственности за неуплату налогов тех, кто добровольно погасил недоимку, следователи обязаны закрывать дело в отношении лица, впервые совершившего преступление и уплатившего недоимку. Сумма налогов, за сокрытие которых грозит уголовное преследование, будет больше, чем планировалось…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/21/221865

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Издание «Известия» в публикации «Приватизацию жилья продлят на три года» пишет – в Государственную Думу России внесен законопроект о продлении приватизации жилья до 2013 года. Таким образом, у желающих оформить квартиру в собственность будет еще несколько лет на раздумье и сбор всех необходимых бумажек…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136669/

(УНИАН)