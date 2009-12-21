Из-за ненастья обесточены 335 населенных пунктов

Вследствие сильных снегопадов, метели и гололедицы, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в Крыму и 12 областях Украины без электроснабжения остаются 335 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Херсонской области обесточены 109 населенных пунктов, в Одесской – 68, Днепропетровской – 33, Донецкой – 32, Николаевской – 30, Кировоградской – 18, Запорожской – 13, Луганской – 10, в Крыму – 10, в Ривненской – 7, Харьковской – 2, Черкасской – 2 и Ивано-Франковской – 1. Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Вследствие сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололедицу, сложилась сложная обстановка на автомобильных дорогах Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. К ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий от МЧС, МВД, облавтодоров, коммунальных служб и Минобороны задействованы 250 единиц снегоочистительной и инженерной техники и 1470 человек, в том числе 70 единиц техники и 260 спасателей МЧС.

Из заторов высвобождены 5018 единиц техники и 9398 людей, за сутки - 167 единиц техники и 308 людей. В пунктах обогрева МЧС оказана помощь 1111 человеку. От снежных заносов расчищены 2260 километров автодорог. Случаи обморожения людей не зарегистрированы.

По состоянию на 7.00 понедельника, по оперативным данным Укравтодора, на дорогах государственного и местного значения проезд автотранспорта обеспечен, заторы ликвидированы.

Для предупреждения образования заторов сотрудниками ГАИ принимаются меры временного ограничения движения транспорта на опасных участках автодорог в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Работает Правительственный оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для ликвидации последствий стихии во главе с министром МЧС Владимиром ШАНДРОЙ, а в МЧС в круглосуточном режиме – опергруппа.