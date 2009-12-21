Профицит торгового баланса стран еврозоны в октябре достиг 8,8 млрд евро

10:31, 21 декабря 2009
Разное
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Еврозона. В октябре 2009 года профицит торгового баланса стран еврозоны  составил 8,8 млрд евро.

Не существует однозначного мнения плохо это, или хорошо. С одной, стороны, рост профицита говорит о том, что экономика существенно нарастила экспорт продукции, с другой стороны, столь большой профицит несет в себе риск мощного увеличения импорта и инфляции в следующем году.

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