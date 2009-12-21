В Украине индекс производства базовых отраслей в ноябре вырос на 0,1%
10:59, 21 декабря 2009Разное
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Украина. В ноябре 2009 года индекс производства базовых отраслей (показатель, аналогичный ВВП) вырос на 0,1% в пересчете на календарный год.
Во многом данный показатель зависит от базы сравнения. В Украине кризис начался в сентябре 2008 года, показатель конца 2009 года, конечно, выглядит более привлекательно. Но сам факт роста - успех украинской экономики.
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