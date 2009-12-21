Кабмин: Проблем с финансированием президентской кампании нет

На данный момент никаких проблем с финансированием президентской избирательной кампании нет, заявил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента министр Кабинета министров Петр КРУПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, он имел встречу с заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Жанной УСЕНКО-ЧЕРНОЙ по данному вопросу, и выяснилось, что “никаких проблем нет”.

Как сказал П.КРУПКО, «финансирование ЦИК осуществляется в соответствии с согласованным планом».

Однако первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ отметил, что есть обращение ЦИК, в том числе к парламенту, относительно проблем с финансированием.

Как сказал А.ЛАВРИНОВИЧ, «сегодня финансирование избирательной кампании составляет менее 1% от того, что должно быть перечислено на счета ЦИК».

Он подчеркнул необходимость финансирования ЦИК, чтобы не было угрозы для срыва избирательной кампании.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Центральная избирательная комиссия приняла постановление, в котором говорится, что подготовка и проведение выборов Президента Украины профинансированы менее чем на 0,6%.

Докладчик по этому вопросу, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что средства на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год, по закону, должны быть перечислены на третий день после начала избирательной кампании, то есть они должны были быть перечислены до 22 октября 2009 года. По состоянию на 18 декабря подготовка и проведение выборов профинансированы Государственным казначейством лишь на расходы Центральной избирательной комиссии в сумме 1 млн. 90 тыс. 500 грн., что составляет 0,6%.При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что ЦИК утвердил единую смету расходов окружных избирательных комиссий в сумме 144 млн. 806 тыс. 435 грн.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что всего на 2009 год на проведение президентских выборов из государственного бюджета должно быть выделено 712 млн. 157 тыс. 100 грн.

На нужды Центральной избирательной комиссии – 50 млн. 377 тыс. 900 грн., на нужды окружных избирательных комиссий – 35 млн. 277 тыс. 840 грн., на нужды участковых избирательных комиссий – 109 млн. 528 тыс. 630 грн.

В своем постановлении ЦИК просит Кабинет министров обратить внимание на недопустимость промедления с финансированием подготовки и проведения президентских выборов со стороны Министерства финансов и Государственного казначейства. Свое постановление ЦИК направит Президенту Украины, Кабинету министров, Верховной Раде, Государственному казначейству, Министерству финансов.