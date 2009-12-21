Главное на 21 декабря (день)

Хроника дня

*** Ненастье: МЧС объявило на сегодня штормовое предупреждение

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины выступило со штормовым предупреждением на 21 декабря.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях сильный снег, метели, снежные заносы; в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму сильный дождь с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, гололед, в Крыму очень сильные осадки.

21 декабря в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, ночью в Крыму и Приазовье местами 25-28 м/с.

На дорогах Украины гололедица.

До конца суток 20 декабря в Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Донецкой, на севере Одесской области ожидается гололед.

Из-за ненастья обесточены 335 населенных пунктов

Вследствие сильных снегопадов, метели и гололедицы, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в Крыму и 12 областях Украины без электроснабжения остаются 335 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в Херсонской области обесточены 109 населенных пунктов, в Одесской – 68, Днепропетровской – 33, Донецкой – 32, Николаевской – 30, Кировоградской – 18, Запорожской – 13, Луганской – 10, в Крыму – 10, в Ривненской – 7, Харьковской – 2, Черкасской – 2 и Ивано-Франковской – 1. Электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.

Вследствие сильных снегопадов и метелей, повлекших снежные заносы и гололедицу, сложилась сложная обстановка на автомобильных дорогах Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей. К ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий от МЧС, МВД, облавтодоров, коммунальных служб и Минобороны задействованы 250 единиц снегоочистительной и инженерной техники и 1470 человек, в том числе 70 единиц техники и 260 спасателей МЧС.

Из заторов высвобождены 5018 единиц техники и 9398 людей, за сутки - 167 единиц техники и 308 людей. В пунктах обогрева МЧС оказана помощь 1111 человеку. От снежных заносов расчищены 2260 километров автодорог. Случаи обморожения людей не зарегистрированы.

По состоянию на 7.00 понедельника, по оперативным данным Укравтодора, на дорогах государственного и местного значения проезд автотранспорта обеспечен, заторы ликвидированы.

Для предупреждения образования заторов сотрудниками ГАИ принимаются меры временного ограничения движения транспорта на опасных участках автодорог в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Работает Правительственный оперативный штаб по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти для ликвидации последствий стихии во главе с министром МЧС Владимиром ШАНДРОЙ, а в МЧС в круглосуточном режиме – опергруппа.

Ситуация на ж/д, в портах и аэропортах стабилизировалась

Ситуация на железной дороге, в портах и аэропортах Украины стабилизировалась.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, на железной дороге возобновлен график движения пассажирских и грузовых поездов. Круглосуточно работает около ста единиц снегоочистительной техники. В местах дислокации воинских подразделений Госспецтрансслужбы на протяжении последних суток ведутся работы по ликвидации следствий стихии. Задействовано около 45 единиц техники и 350 человек личного состава.

По данным министерства, морские торговые порты функционируют в обычном режиме, аэропорты Украины – вернулись к расписанию.

Согласно сообщению, несмотря на определенные ограничения движения, из-за сложных метеорологических условий почти по всей Украине проезд на автодорогах общего пользования обеспечен. Остаются определенные осложнения в Одесской, Луганской и Николаевской областях, связанные с колебанием температуры воздуха.

В то же время, учитывая то, что неблагоприятные погодные условия сохраняются, оперативный штаб Минтранса задействовал все силы для ликвидации последствий непогоды, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранса, по состоянию на утро 21 декабря 28 поездов следовали с задержкой, также из-за непогоды не работали аэропорты в городах Северодонецк и Николаев, не работали порт Белгород-Днестровский. С ограничением работали порты Ильичевск, Одесса, Скадовск, «Южный».

Из-за погодных условий задерживаются 28 поездов

В Украине в связи со сложными погодными условиями задерживается движение 28 поездов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, на Донецкой железной дороге задержаны 3 поезда (1 пассажирский и 2 пригородных), на Юго-Западной - 6 пассажирских поездов, на Одесской железной дороге задержаны 17 поездов (6 грузовых, 10 пассажирских, 1 пригородный), на Львовской железной дороге - задержаны 2 пассажирских поезда.

Также из-за непогоды не работают аэропорты в городах Северодонецк и Николаев.

Не работает и порт Белгород-Днестровский. С ограничением работают порты Ильичевск, Одесса, Скадовск, «Южный», информирует Минтранс.

К устранению последствий стихии и обеспечения безопасного проезда Министерством транспорта и его структурными подразделениями привлечены 2 тыс. 034 единиц техники и 3 тыс. 230 рабочих.

В 5 штатах США объявлено ЧП в связи с мощным снегопадом

Один из самых мощных снегопадов последних десятилетий пронесся над территорией восточного побережья США, обрушив почти 60 см осадков, и продолжает двигаться на север. В воскресенье снежный шторм фронтом 800 км, жертвами которого стали по крайней мере пять человек, прошел по территории десятка штатов. В четырех штатах полностью парализована транспортная система. Тысячи жителей остались без электричества. Губернаторы штатов Вирджиния, Мэриленд, Западная Вирджиния, Кентукки и Делавэр, а так же мэры Вашингтона и Филадельфии объявили черезвычайное положение.

В Вашингтоне уровень снежного покрова за один день достиг 40 см, что стало рекордом для декабря. Движение в Вашингтоне парализовано, аэропорт Вашингтона был закрыт в ночь на воскресенье, отменены многие рейсы. Всего в восьми основных аэропортах отменены более 1200 авиарейсов, что вызвало задержки рейсов по всей стране. Уровень снежного покрова в некоторых районах достиг 60 см, в результате чего снегопад уже называют самым сильным за последние 10 лет.

Снегопад повлиял даже на планы президента США Барака Обамы, возвращавшегося домой с климатического саммита в Копенгагене. Обаме пришлось добираться в Белый дом не на вертолете, как обычно, а на внедорожнике.

Мэр Вашингтона призвал горожан провести выходные дома. В Вирджинии жертвами снегопада стали сотни водителей, застрявшие на дорогах и обратившиеся в службу спасения. Водителей призывают воздержаться от путешествия, а если оно крайне необходимо, то не садиться за руль, не взяв с собой аптечку и предметы первой необходимости. Однако предупреждения об ужасной обстановке на дорогах не оставили некоторых американцев, решившись поехать по опустевшим магазинам и сделать все необходимые перед Рождеством покупки.

По прогнозам метеорологов, снегопад движется на север. Как ожидается, в Массачусетсе и Коннектикуте выпадет около 41 см снега. В Нью-Йорке уровень снежного покрова достигнет 25 см.

ТЭК ТВЭЛ: Контракт на поставки топлива для украинских АЭС полностью согласован

Украина и Россия полностью согласовали и подготовили к подписанию долгосрочный контракт на поставки топлива для украинских АЭС после 2010 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом говорится в отчете ОАО «ТВЭЛ» по итогам коммерческой деятельности в 2009 году, где отмечены ключевые результаты работы на внешних рынках.

Документ предусматривает обеспечение российскими топливосборками (ТВС), минимум, 12 энергоблоков в течение 10 лет.

Также разработано обоснование целей инвестирования в проект типового регионального завода по фабрикации топлива за рубежом.

ОАО «ТВЭЛ» сообщает, что намерен участвовать в конкурсной процедуре в Украине по выбору партнера для строительства завода.

Кроме того, говорится в документе, успешно осуществляется реализация лицензионного договора на передачу Украине технологии производства комплектующих ТВС из нержавеющей стали. Изготовление первой квалификационной партии изделий запланировано на 2010 год.

Напомним, 24 ноября с. г. министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что долгосрочный контракт между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» на поставку свежего ядерного топлива для украинских АЭС после 2010 года будет подписан в первом квартале следующего года.

Справка УНИАН. На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

В марте 2008 года НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse подписали контракт на поставки ядерного топлива с 2011 года. Контракт предусматривает поставки ядерного топлива производства американской компании для реакторов ВВЭР-1000 украинских АЭС на протяжении 2011-2015 годов для обеспечения ежегодной плановой перезагрузки не менее трех энергоблоков.

Россия выдала разрешение на строительство «Северного потока»

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) выдала разрешение на строительство морского участка российской секции морского газопровода «Северный поток» (Nord Stream).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании Nord Stream AG, через российские воды пройдет 123 км газопровода.

Отмечается, что в рамках процесса получения разрешений в России документация по проекту Nord Stream прошла процедуры Государственной экологической экспертизы в ноябре 2008 г., а также Главной государственной экспертизы России в мае 2009 г. и получила положительные заключения обеих государственных экспертиз.

Кроме того, при реализации проекта Nord Stream Россия следует всем положениям международной Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо). В соответствии с данной Конвенцией Россия в 2006-2009 гг. участвовала в международных консультациях по проекту вместе со всеми странами Балтийского региона. Масштабный консультационный процесс стал гарантом того, что все возможные трансграничные экологические воздействия проекта были всесторонне оценены и минимизированы. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации - компетентный орган по Конвенции Эспо в России - обеспечило доступ общественности к трансграничному экологическому отчету (отчету Эспо) на русском языке и провело общественные слушания в Выборге 28 апреля 2008 г.

Как сообщал УНИАН, Россия - четвертая из пяти стран, разрешения от которых необходимы для строительства газопровода «Северный поток». До сих пор разрешения не выдала Германия. Дания первая выдала разрешение на реализацию проекта 20 октября 2009 г. Правительства Финляндии и Швеции выдали разрешения на использование своих исключительных экономических зон 5 ноября 2009 г.

Справка УНИАН. Газопровод «Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км.

Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год, начало строительства – на первую половину 2010 года.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%.

Финансы: НБУ просит банки своевременно вносить информацию в «Реестр заемщиков»

Национальный банк Украины (НБУ) просит банки своевременно предоставлять информацию в Единую информационную систему «Реестр заемщиков» (ЕИС «Реестр заемщиков»).

Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

«В связи с тем, что отсутствие актуальной информации относительно проблемных заемщиков даже по одному банку ухудшает уровень безопасности банковских операций и приводит к росту уровня кредитного риска в целом по банковской системе, банку необходимо принять срочные меры для исправления ситуации и обновления информации в ЕИС «Реестр заемщиков», - говорится в телеграмме.

В соответствии с Законом Украины "О Национальном банке Украины", НБУ при участии банков создал единую информационную систему учета заемщиков (должников), которые имеют просроченную задолженность по кредитам, предоставленным банками (ЕИС "Реестр заемщиков"). На сегодняшний день заключили договоры об участии в системе 138 банков, суммарные активы которых составляют около 78% от активов банковской системы Украины.

Фондовый рынок: Лондонская фондовая биржа выходит на «черный рынок»

Компания-владелец Лондонской фондовой биржи London Stock Exchange Group (LSEG) объявила о намерении приобрести 60% альтернативной панъевропейской трейдинговой платформы Turquoise, включая ее "темный"бизнес "Байкал", сообщает в понедельник со ссылкой на заявление LSEG агентство Франс Пресс. По словам руководства биржи, помимо основной суммы, размер которой не называется, LSEG также возьмет на себя дополнительные расходы, оценивающиеся на уровне 20 миллионов фунтов стерлингов (32,3 миллиона долларов). Таким образом, в результате слияния активов LSEG и Turquoise будет создано новое совместное предприятие, контрольный пакет акций которого будет принадлежать самой британской фондовой площадке, а 40% останется во владении Turquoise. Ожидается, что покупка прямого конкурента позволит LSE "расширить горизонты". Так, по итогам сделки, фондовая площадка Лондона сможет предоставить своим игрокам возможность осуществлять операции с ценными бумагами не только на общеевропейском биржевом пространстве, но и на "черном рынке" - разработанной Turquoise системе сайтов "Байкал", торги на которых проводятся анонимно. В то же время слияние позволит значительно сократить издержки лондонской биржи и Turquoise, в последнее время испытывающей значительные финансовые трудности. По словам главы LSE Ксавьера Роле (Xavier Rolet), новое СП создаст "привлекательный ряд инновационных и конкурентоспособных продуктов и услуг по всей Европе". В результате сделки, отмечает Роле, "европейский рынок торговли ценными бумагами получит "задел"для того, чтобы стать более эффективным и значительно вырасти в ближайшие годы". Совместное предприятие Turquoise было создано в 2006 году девятью крупнейшими инвестиционными банками - американскими Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch и Citi, швейцарскими UBS и Credit Suisse, французскими BNP Paribas и Soci?t? G?n?rale, немецким Deutsche Bank - как торговая площадка, альтернативная LSE. Как отмечает британская газета Financial Times, банковские гиганты преследовали цель подорвать конкурентоспособность лондонской фондовой площадки, по их мнению, завышающей плату за участие в биржевых торгах

Европейские рынки растут вслед за банками

Европейские рынки акций в понедельник открылись небольшим ростом, прервав длившееся в течение двух сессий падение благодаря успеху банковского сектора и бумаг на Лондонской фондовой биржи (LSE) .

Банковский сектор смог оправиться от негатива, испытанного от решения регуляторов ввести более жесткие требования к капиталу. Акции HSBC, Barclays, Credit Agricole, BNP Paribas, Credit Suisse, Deutsche Bank и Banco Santander подорожали на 0,13-1,3 процента.

Бумаги Лондонской фондовой биржи (LSE) набрали 0,42 процента благодаря тому, что на договорилась купить 60-процентную долю в убыточном конкуренте Turquoise, чтобы затем произвести ее слияние с собственной платформой Baikal и в результате образовать новую панъевропейскую биржу.

К 11.36 МСК панъевропейский индекс FTSEurorfirst 300 вырос на 0,31 процента до 1.016,28 пункта. В ходе предыдущей сессии он потерял 0,5 процента.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,26 процента, немецкий DAX - 0,34 процента, французский CAC 40 - 0,28 процента.

"Важно то, что (в 2010 году) рынок по-прежнему будет играть с компаниями, успех которых зависит от циклических изменений в экономике, потому что они очень хорошо вписываются в картину повышения спроса со стороны стран БРИК", - сказал Стивен Поуп из лондонского Cantor Fitzgerald.

Акции оператора туннеля через пролив Ла-Манш Eurotunnel подешевели на 1,6 процента после того, как он сообщил, что поезда Eurostar могут в понедельник продолжить пропускать рейсы из-за сложных погодных условий. сообщает Рейтер.