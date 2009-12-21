Украина может присоединиться к Таможенному Союзу и ЕЭП

При желании Украина может присоединиться к Таможенному Союзу и Единому экономическому пространству (ЕЭП).

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в Москве председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации России Михаил МАРГЕЛОВ.

«Если Украина захочет присоединиться к Таможенному Союзу и ЕЭП, я не думаю, что для этого будут какие-то проблемы. Тем более что ЕЭП обсуждался изначально с участием украинского руководства», - сказал М.МАРГЕЛОВ.

Он подчеркнул, что Россия не ставит никаких препятствий для стран, которые хотели бы присоединиться к интеграционным организациям на постсоветском пространстве.

По его словам, в условиях экономического кризиса стало понятно, что вместе легче преодолеть его последствия.

Как сообщал УНИАН, президенты России, Беларуси и Казахстана Дмитрий МЕДВЕДЕВ, Александр ЛУКАШЕНКО и Нурсултан НАЗАРБАЕВ 19 декабря т.г. на проходившем в Казахстане неформальном саммите договорились создать Единое экономическое пространство не позднее 1 января 2012 года.

Кроме этого, они заявили о формировании Таможенного Союза в составе трех государств, который начнет функционировать с 1 января 2010 года.