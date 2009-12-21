Идея Тимошенко о местных бюджетах разбалансирует финансы

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что инициатива премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно децентрализации формирования местных бюджетов может повлечь полное разбалансирование финансовой системы государства.

“Серьезные изменения в перераспределении ресурсов в рамках нормальных технологических процедур состоятся лишь по завершении выборов, и то не сразу”, - заявил политик на пресс-конференции в Белой Церкви, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

“Недавно премьер говорила, что подготовила прекрасный проект бюджета, но коррумпированные депутаты не хотят его принимать. В этом проекте она предложила создать 12 тысяч самостоятельных бюджетов для сел, поселков и небольших городков. К счастью, и парламент, и Президент выступили против реализации такого проекта ТИМОШЕНКО”, - заметил он. А.ГРИЦЕНКО не исключает, что “это прекрасная идея, но сегодня как технология она абсолютно провальная, потому что повлечет полное разбалансирование финансов государства”.

Он обратил внимание на тот факт, что минимум 90% городских бюджетов в Украине являются дотационными, поэтому в случае реализации идеи премьер-министра “сельский или поселковый председатель поедет в Киев в Министерство финансов с протянутой рукой”.

“Он пойдет к заместителю министра, руководителю департамента, начальнику отдела и будет просить денег. А этот чиновник, который никогда не выезжал из Киева, никогда не был в том селе, будет решать, кому дать, а кому не дать денег. Это особенно опасно именно сейчас, на фоне избирательной кампании”, - отметил кандидат в президенты.

А.ГРИЦЕНКО убежден, что такая децентрализация приведет к максимальной централизации власти: “Это не идея усиления местного самоуправления, а наоборот - идея концентрации власти в руках чиновника в Киеве”.

“Такие изменения нужно готовить, проводить пилотные проекты в разных регионах, определять понятные процедуры. Внедрять же их можно будет лишь тогда, когда будет существовать поддержка общества и доверие к власти”, - подчеркнул кандидат в президенты.