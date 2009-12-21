Анонс на 22 декабря

9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Местные власти открыты для инвесторов: привлечение инвестиций в условиях кризиса». Участники: Иван Куличенко, президент Ассоциации городов Украины, мэр города Днепропетровска; Станислав Дубко, ген.директор агентства «Кредит-Рейтинг»; Андрей Колесник, мэр города Смела (Черкасская обл.); Наталья Доценко-Белоус, адвокат ЮФ «Василь Кисиль и партнеры». Вопросы: Развитие инфраструктуры городов в условиях дефицита бюджетных ресурсов; Перспективы заимствований украинскими городами; Использование кредитных рейтингов муниципалитетами; Усиление роли рейтинговых агентств в повышении прозрачности рынков (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044) 490-25-50 , e-mail: agolovan@credit-rating.com.ua, (067) 803-45-77.

***

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

***

Пресс-конференция на тему: «Начало эксплуатации единой централизованной базы данных страховых выплат и введение «европротокола» (оформление ДТП без участия ГАИ) в Украине в 2010 году». Участники: Владимир Романишин, ген.директор Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ); Александр Савченко, зам.министра внутренних дел Украины; Виктор Суслов, председатель Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины; Сергей Коломиец, начальник Департамента ГАИ МВД Украины.

***

Пресс-конференция председателя правления Укргазбанка Александра Морозова на тему: «Первые результаты работы Укргазбанка под государственным контролем».

***

Пресс-конференция на тему: “Энергетическая безопасность. Итоги года”. Приглашены: Богдан Соколовский, уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности; Александр Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба "Q-club".

***

Пресс-конференция, на которой представители НБУ объявят о выведении временной администрации из ПАО «Банк Национальный кредит». ПАО «Банк Национальный кредит» стал вторым после «Проминвестбанка» украинским банком со временной администрацией, которому удалось найти инвестора и стабилизировать свою работу. Участники: Василий Пасичник, зам.главы правления НБУ; Юрий Петров, начальник управления кризисного менеджмента НБУ, Андрей Онистрат, инвестор и владелец ПАО «Банк Национальный кредит», Елена Колос, временный администратор ПАО «Банк Национальный кредит», председатель правления ПАО «Банк Национальный кредит».

***

Пресс-конференция на тему: "Макроэкономические итоги 2009 года и перспективы украинской экономики в 2010 году". Участники: руководитель группы советников главы Национального банка Украины (НБУ) Валерий Литвицкий, глава Фонда поддержки реформ Виктор Пинзеник.

***

Пресс-конференция на тему: «Строительная отрасль в Украине. Итоги года. Руины или шанс на строительство новых объектов?». Приглашены: Дмитрий Исаенко, зам.министра регионального развития строительства Украины; Игорь Лысов, член Комитета ВРУ Украины по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Михаил Голица, зам..председателя КГГА; Вячеслав Кредисов, председатель правления ВОО "Новая формация", член Совета предпринимателей при КМУ; Василий Можар, вице-президент холдинговой компании «Киевгорстрой»; Виктор Выдренко, директор БКФ «Гранит».

***

Пресс-конференция на тему: “Укравтодор усилил габаритно-весовой контроль на автодорогах общего пользования”. Приглашены: Вадим Гуржос, председатель Государственной службы автомобильных дорог Украины; Олег Слизконос, зам.председателя Укравтодора; Валерий Вощевский, председатель правления ОАО «ГДАК «Автомобильные дороги Украины»; Евгений Кравченко, начальник отдела организации дорожного движения ГАИ МВД Украины.

***

13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Пользователи Всемирной сети: “НЕТ налогу на ИНТЕРНЕТ!”. По инициативе Интернет Партии Украины 22 декабря в 9.00 у Верховной Рады Украины состоится первая в истории Украины акция пользователей Всемирной сети, во время проведения которой будут использоваться лозунги написанные на интернет-сленге, так называемом “албанском языке”. О ходе мероприятия и о первых результатах митинга расскажут участники пресс-конференции: лидер Интернет Партии Украины Дмитрий Голубов, представители партии и представители Ассоциации участников электронного бизнеса Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Пресс-конференция производителей и переработчиков мясомолочной продукции на тему "Потеря налоговой поддержки производителями продукции животноводства – будет ли Украина с собственным молоком и мясом?". Участники: президент "Украинского клуба аграрного бизнеса" Алекс Лисситса; председатель правления Национальной ассоциации "Укрмолпром" Василий Бондаренко; руководитель группы экспертов УКАБ Владимир Лапа; директор ООО "Агросолюшнс" Виталий Завадский.

***

Международный Фонд Блейзера проведет очередной круглый стол для экспертов и СМИ: «Риски 2010 года. К чему готовиться?». Приглашены: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Виктор Суслов, председатель Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг; Василий Юрчишин, директор экономических программ, Центр Разумкова; Валерий Геец, директор института экономики и прогнозирования НАНУ; Владимир Фесенко, директор Центра политического анализа «Пента»; Валерий Гладкий, ген.директор Бюро экономических и социальных технологий; Андрей Блинов, главный редактор делового журнала «Эксперт-Украина».

***

На сайте www.pfts.com состоится Интернет-конференция президента ПФТС Ирины Зари, посвященная вопросом корпоратизации Биржи ПФТС, а также последующим этапам развития Биржи и Ассоциации ПФТС. Адрес страницы конференции - www.pfts.com/uk/conference. Вопросы можно задать по адресу: irina.zarya@pfts.com до 21 декабря.

***

Пресс-конференция, посвященная подписанию Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией украинских банков и Ассоциацией “Украинское объединение лизингодателей” о защите прав кредиторов и инвесторов. Участники: президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко; первый вице-президент Ассоциации украинских банков Владимир Бондарь; исполнительный директор Ассоциации “Украинское объединение лизингодателей” Марина Мурга; председатель Совета директоров Ассоциации “Украинское объединение лизингодателей” Роман Иваненко.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 220-11-98.