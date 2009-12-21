Главное на 21 декабря (вечер)

Финансы

FATF в феврале 2010 года может принять решение о повторном включении Украины в «черный список».

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета финансового мониторинга, обнародованном на сайте правительства.

«Несмотря на 7-летнюю активную работу правительства Украины и парламента и долгожданное принятие 393 народными депутатами нового базового закона в ноябре т.г., Украина включена в число 25 стран, которые имеют реальный шанс оказаться вне рамок цивилизованного финансового мира и ощутить на себе весь груз санкций, которые будут применяться странами мира на выполнение требований FATF», - говорится в сообщении.

Уточняется, что 21-22 января 2010 года контрольная группа FATF по вопросам международного сотрудничества рассмотрит итоговые отчеты по определенным странам и окончательно определит перечень высоко-рисковых юрисдикций, который будет передан на утверждение пленарного заседания FATF, проведение которого запланировано на 15-19 февраля 2010 года.

По информации Госфинмониторинга, в декабре правительственная делегация Украины приняла участие в пленарном заседании Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) и заседании Региональной контрольной группы FATF для Европы/Евразии.

«… Основная претензия экспертов FATF - то, что Украина является одной из немногих стран, которые не способны имплементировать в национальное законодательство положения 40+9 Рекомендаций FATF, а несовершенство действующих норм негативно влияет на рейтинги Украины, которые определяются Комитетом MONEYVAL и FATF», - говорится в сообщении.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пока не будет вносить в Верховную Раду кандидатуру нового председателя Национального банка Украины (НБУ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

Он отметил, что в Конституции Украины не указаны четкие сроки, когда Президент должен внести кандидатуру главы НБУ в парламент.

По словам А.ШЛАПАКА, на сегодня Президент считает, что ВР не готова к рассмотрению данного вопроса.

«Президент провел консультации с разными политическими силами и видит неготовность на сегодня Верховной Рады принимать решения относительно председателя НБУ. Это приведет к очередному политическому спору, отставки действующего главы НБУ, но не даст результата относительно нового председателя Нацбанка», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он подчеркнул, что, учитывая важность данного вопроса, Президент хочет быть уверен, что с принятием кандидатуры главы НБУ не будет проблем.

«Президенту важен результат, это тот случай, когда нужно ехать, а не просто шашечки», - отметил А.ШЛАПАК.

Он сообщил, что, учитывая риски для финансовой системы Украины в случае дестабилизации работы НБУ, Президент принял решение перенести утверждение кандидатуры главы Нацбанка.

«Учитывая риски, которые могут возникнуть для финансовой системы, Президент Украины пока отложил вопрос внесения в парламент кандидатуры главы НБУ», - сказал А.ШЛАПАК.

По его словам, консультации с политическими силами по данному вопросу будут продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут консенсус.

Национальный банк Украины ввел полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов в "Родовид Банке" сроком на три месяца.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

«Постановлением правления Национального банка Украины от 15 декабря 2009 года №743 «О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Родовид Банк» продлен мораторий путем введения полного моратория на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 16 декабря 2009 года по 15 марта 2010 года».

В Украине на протяжении 2008-2009 гг. наблюдается тенденция постоянного роста количества арестов недвижимого и движимого имущества.

Об этом заявил министр юстиции Николай ОНИЩУК со ссылкой на данные Государственного реестра обтягощений недвижимого имущества и Государственного реестра отягощений движимого имущества, держателем которых является Министерство юстиции Украины, сообщает пресс-служба министерства.

Так, по словам министра юстиции, за 11 месяцев прошлого года количество арестов недвижимого имущества увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, на 21%. За 11 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество арестов увеличилось еще на 40%.

Количество публичных отягощений, которые накладывались согласно решениям судов на движимое имущество за 11 месяцев 2008 года, увеличились, по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, на 45%. За 11 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года количество отягощений движимого имущества увеличилось еще на 65%. (В соответствии с Законом “О налоге с доходов физических лиц”, к объектам движимого имущества относятся любые транспортные средства и принадлежности к ним, предметы антиквариата или произведения искусства, природные драгоценные камни или драгоценные металлы, украшения с использованием драгоценных металлов и/или природных драгоценных камней, другие виды движимого имущества (бытовая техника, аудио и видеоаппаратура, мебель, и т. п.)).

Министерство юстиции считает такую динамику следствием процессов, возникших вследствие финансово-экономического кризиса.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9695/7,9815 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9685/7,9730 грн./долл. К закрытию торгов ценовые показатели установились на уровне 7,9670/7,9700 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,97 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2606/0,2610 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2598/0,2603 грн./рубль. К закрытию цены поднялись – 0,2604/0,2608 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,50 рублей за доллар (-0,12).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,4316/1,4318 долл./евро, а к 15:10 выросли до 1,4366/1,4368 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4025/11,4225 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3885/11,4045 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне выросли до 11,4260/11,4385 грн./евро.

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила тарифы энергоснабжающих компаний на передачу и поставку электроэнергии на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРЭ, соответствующее решение комиссия приняла на своем заседании в пятницу, 18 декабря.

Согласно решению, для большинства облэнерго тарифы на передачу электроэнергии повышены, на поставку – понижены по сравнению с установленными для компаний на IV квартал этого года.

Сегодня компания «Nord Stream AG» получила разрешение на строительство 50-километрового участка газопровода «Северный поток» общей протяженностью 1223 км в территориальных водах Германии с точкой выхода на берег в Любмине (недалеко от Грайфсвальда).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании «Nord Stream AG», в ближайшие несколько недель ожидается получение второго разрешения на строительство 31-километрового участка газопровода в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Германии, а также второе разрешение от Финляндии.

Сельское хозяйство

Темпы экспорта зерна из Украины сокращаются из-за проблем с возмещением налога на добавленную стоимость (НДС) зернотрейдерам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции в Киеве в понедельник президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

По его словам, экспорт зерна из Украины в декабре этого года составит не более 1,5 млн. тонн и будет наименьшим в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2009 – июнь 2010), тогда как ранее страна поставляла на внешние рынки свыше 2 млн. тонн в месяц. "В декабре больше 1,5 млн. тонн мы не экспортируем. Декабрь будет самым неудачным. То, что мы снижаем экспорт, – очень тревожный сигнал", - сказал он.

По его словам, снижение экспорта связано с ухудшением ситуации по возмещению НДС экспортерам, а также хорошим урожаем зерна в странах южного полушария. По его словам, задолженность государства перед зернотрейдерами по возмещению НДС неделю назад составляла 3,5 млрд. грн.

В.КЛИМЕНКО добавил, что невозмещение НДС трейдрам вынудило их снизить закупочные цены на зерно на 20%, а многие экспортеры перешли на заключение валютных контрактов, а не гривневых, как было ранее.

По мнению В.КЛИМЕНКО, если ситуация с возмещением НДС не изменится, планируемого объема экспорта на 2009/2010 МГ в размере 20-23 млн. тонн достичь не удастся.

Новости столицы

Киевляне считают, что мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен немедленно уйти в отставку.

Об этом свидетельствует телефонный опрос на тему "Оценка киевлянами работы городских властей столицы в зимний период", проведенный Институтом Горшенина.

По результатам исследования, переданного УНИАН, эксперты Института Горшенина отмечают, что подавляющее большинство киевлян (81,2%) в последние дни испытывали неудобства из-за изменившихся погодных условий. Не было никаких проблем, связанных со снегопадом, у 18,4% опрошенных, а 0,4% затруднились ответить на данный вопрос.

Большинство жителей столицы указало на то, что основной проблемой для них в последние дни являются нерасчищенные дороги (75,6%), плохая работа городского транспорта (61,8%), а также пробки и заторы на дорогах (55,9%). Более трети киевлян (39,2%) считают проблемой нерасчищенные дворы и придомовые территории, а 4,2% - дорожно-транспортные происшествия на улицах города. Другие проблемы, связанные со снегопадом, беспокоят 9,1% опрошенных, а 8,9% - затруднились ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство горожан (88,3%) считает, что специальные городские службы Киева не были подготовлены к изменению погодных условий в столице. Из них 62,5% в этом уверены абсолютно, а 25,8% дали ответ: "скорее не подготовлены". Противоположной точки зрения придерживаются только 5,3% респондентов. Из них 4,2% отметили, что городские службы были "скорее подготовлены" к непогоде, "точно подготовлены" - 1,1%. Затруднились ответить на этот вопрос 6,4% киевлян.

Подавляющее большинство киевлян (90,5%) считает, что мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично несет ответственность за мероприятия, направленные на ликвидацию снежных завалов, расчистку дорог и организацию работы городского транспорта. Из них 67,1% респондентов уверены, что мэр Киева полностью несет такую личную ответственность, а 23,4% - скорее несет. Только 5% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. Из них 3,7% считают, что мэр "скорее не несет" личную ответственность за мероприятия, нормализующие жизнь города, а 1,3% дали ответ "полностью не несет". Затруднились оценить степень ответственности мэра столицы в данной ситуации 4,5% опрошенных.

Подавляющее большинство жителей столицы (92,8%) негативно оценивают работу мэра и городской администрации по ликвидации снежных завалов, расчистке дорог и организации надлежащей работы городского транспорта. Из них ответили, что оценивают работу мэра и городских властей "точно плохо" 72,4%, "скорее плохо" - 20,4% респондентов. Только 5,1% киевлян оценивают работу мэра и городских властей позитивно. Из них считают, что власти справляются с ликвидацией последствий непогоды "скорее хорошо" 3,9%, "точно хорошо" - 1,2% опрошенных. Затруднились ответить на этот вопрос 2,1% горожан.

Большинство киевлян (75,2%) считает, что мэру Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ стоит немедленно уйти в отставку. Не считают, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ должен уйти в отставку, только каждый десятый житель столицы (11,2%), а 13,6% горожан затруднились ответить на данный вопрос.

Опрос проводился в столице с 18 по 20 декабря 2009 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

(УНИАН)