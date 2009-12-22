В ВР зарегистрирован проект постановления о создании ВСК
08:50, 22 декабря 2009Разное
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Тимошенко уклоняется от уплаты налогов?..
В Верховной Раде сегодня зарегистрирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов уклонения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО от уплаты налогов.
Как сообщается на сайте парламента, автор документа – народный депутат от Партии регионов Владимир МАКЕЕНКО.
Проектом постановления предусматривается создание соответствующей ВСК в составе 9 народных депутатов Украины.
По мнению субъекта этой инициативы, принятие проекта постановления позволит провести полное и всестороннее расследование вопроса, представляющего большой общественный интерес.
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