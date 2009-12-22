ДАЙДЖЕСТ СМИ за 22 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Доллар будет падать до 7,5 грн» пишет - в следующем году гривню ожидает ревальвация. Согласно опросу издания, курс может укрепиться до 7,5 грн./доллар…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/dollar-budet-padat-do-7-grn-135570/

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Также «Дело» в материале «Аналитический обзор: Холода выявили трейдеров, которые под видом дизеля торговали печным топливом», в котором пишет, что в розничном сегменте наступившие холода выявили некоторых нечестных на руку трейдеров. В частности тех, кто под видом дизеля торговал печным топливом (нужно признаться — хорошего качества). Пока была плюсовая температура, на подлог никто не обращал внимания, но резкое похолодание расставило все на свои места…

http://delo.ua/biznes/rynki/analiticheskij-obzor-holoda-vyjavili-trejderov-kotorye-pod-vidom-dizelja-torgovali-pechnym-toplivom-135559/

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«Дело» в публикации «2010 год шокирует мировую экономику» пишет - пессимистичные предновогодние прогнозы Saxo Bank стали уже традицией. В этом году датский банк остался верен себе: предсказания на 2010 год выглядят пугающими для всего мира…

http://delo.ua/ekonomika/mirovaya-ekonomika/2010-god-shokiruet-mirovuju-ekonomiku-135571/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Суду дали урок словесности» пишет – истекает срок заключения контрактов, которые должны были быть подписаны с победителями первого в Украине аукциона по продаже доступа к экспортным мощностям украинских энергосетей. Впрочем, вчера в компании "Укрэнерго" заявили, что пока никаких договоров подписывать не собираются. Тем временем, как стало известно изданию, участники конкурса провели лингвистическую экспертизу судебного запрета, которая показала, что оснований для отказа от подписания договоров у госкомпании нет. А эксперты считают, что судебные тяжбы между экспортерами могут стоить Украине потери внешних рынков сбыта…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297111

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Водка закончилась» пишет – как стало известно изданию, алкогольная группа "Союз-Виктан" прекращает свою деятельность: украинская часть группы проходит процедуру банкротства с ноября, а сегодня в Арбитражный суд Московской области будет направлено заявление о банкротстве "дочки" в России. Общий долг в $170-200 млн "Союз-Виктан" надеется погасить, продавая активы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297125

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Правительство поделится воздухом» пишет - Кабинет министров разработал схему господдержки, которая позволит предприятиям модернизировать производство и сократить выбросы парниковых газов. Фактически компании смогут получать энергосберегающее оборудование за счет передачи инвесторам излишков углеводных квот государства. Но использовать эту схему смогут немногие компании, так как по таким проектам сумма модернизации будет достигать $500 млн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297101

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Издание «Экономические известия» в публикации «Зерно подкосило доллар» пишет – вчера НБУ приобрел $79 млн. В целом по итогам декабря положительное сальдо интервенций регулятора может составить $300 млн. По мнению экспертов, это стало результатом того, что «зернотрейдеры работают хорошо, металл зашевелился. Идет торговое финансирование, экспортеры получают и продают авансовые платежи»…

http://eizvestia.com/fin/full/4187900

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«Экономические известия» в публикации «Молоко вылилось в цены» пишут - тенденция роста цен на молочные продукты, спровоцированная сезонным фактором и упразднением льгот, набирает обороты. Подорожание молока потянуло за собой повышение цен в текущем периоде, а отмена дотаций станет причиной следующего этапа подорожания в январе…

http://eizvestia.com/markets/full/4187897

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«Газета по-киевски» в материале «Как сохранить жизнь про запас» пишет – в Украине есть банки, которым все кризисы нипочем. Более того – «вкладчиков» здесь с каждым годом становится все больше. На «счетах» этих банков биоматериал – сперма, плацента и пуповинная кровь…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/22/081447.html

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«Газета по-киевски» в материале «Запасаемся лодками и коньками» пишет – погода придумала новое испытание – по сообщениям синоптиков, в Украину идет тепло. А значит, в ближайшие дни снег растает, и города, в том числе и столица, «поплывут» или превратятся в «катки»…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/22/075924.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Отмечаем Новый год за городом» пишет - снять частный дом на Новый год обойдется в $350—1500…

http://www.segodnya.ua/useful/dwelling/14103070.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ралли, вероятно, уже не будет…» пишет - украинский фондовый рынок продолжает падать, хотя праздники уже не за горами. Предновогодняя традиция, похоже, будет нарушена. Активизируются ли торги в начале следующего года – тоже вопрос...

https://economics.unian.net/rus/detail/30469

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украинское ненастье – скорее, кризис власти, чем разгул стихии…» пишет - власть рапортовала – вся коммунальная техника готова к зиме. Но на деле даже в столице невозможно добраться на работу. До каких пор зима будет приходить «как снег на голову»…

https://economics.unian.net/rus/detail/30378

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Олигарх-банк» пишет – партнерами российского бизнесмена Михаила Прохорова в банковском бизнесе станут несколько предпринимателей из «золотой сотни» Forbes. Они вложат в банк МФК $200 млн. и получат более 25% акций банка, который по их замыслу должен стать лидером в обслуживании состоятельных клиентов…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/22/221904

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Издание «Известия» в публикации «Лукашенко получит нефть без пошлин» пишет – Россия готова отменить пошлину на поставки нефти в Белоруссию. Но только той, которая будет использована для выпуска нефтепродуктов на внутреннем рынке. Речь идет о 5-6 миллионах тонн сырья в год, заявил российский вице-премьер Игорь Сечин. Это справедливо, говорят эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136765/

(УНИАН)