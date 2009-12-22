Мировой экономический кризис не завершается, а только начинается

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО отмечает необходимость консолидации сильной украинской власти в условиях мирового экономического кризиса, который только начинается.

«Мировой экономический кризис не завершается. В действительности он только начинается, хотя лидеры ведущих западных государств боятся это признать», - заявил политик во время лекции в Белоцерковском государственном аграрном университете, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, сегодня наступил мировой дефолт, то есть несостоятельность оплатить по долгам.

«Как в лихорадке, руководители ведущих западных государств пытаются каким-то образом спасти свои экономики, удержать валюты на плаву, печатая деньги или поддерживая свои экономики траншами в объеме триллионов долларов и миллиардов евро. Но общий долг, созданный махинациями за последние годы и даже десятилетие, измеряется в квадрильонах, - констатировал кандидат в президенты. – Это долг, который нельзя просто списать или сказать, что это долг лишь миллиардеров, ведь в игры на рынках играли и государственные финансовые организации, и пенсионные фонды, и страховые компании».

А.ГРИЦЕНКО сообщил, что, по подсчетам ученых, для того, чтобы справиться с такими долгами, всей планете нужно 7,5 лет лишь работать и ничего не потреблять.

Кандидат в президенты убежден, что лишь впрыскивание денег в экономику не поможет, нужно честно поставить диагноз, чтобы потом найти пути выхода из кризиса.

«Такой диагноз поставить сложно, ведь для этого нужно будет признать, что самые сильные экономики мира не способны подтвердить свой статус. Самые сильные валюты показали свою слабость», - отметил политик.

Он подчеркнул, что американской экономике сейчас выгодно обвалить доллар, чтобы уменьшить долг, которой тяготеет над Соединенными Штатами. «Но США этого не позволяют сделать другие государства, в первую очередь Китай, Россия и страны Европы, которые вложили свои средства в американскую экономику и сегодня договариваются между собой, обваливать ли собственные валюты», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, высокая взаимная зависимость и хрупкий баланс сегодня держатся лишь на переговорах, не имея никакой экономической основы.

«При этих условиях очень важно не допустить, чтобы с этими мировыми долгами рассчитывались за счет Украины так, как в свое время сделали в Бразилии и Аргентине, забрав значительное количество земель. Для этого Украине нужна сильная своей консолидацией и виденьем интересов страны власть, а также эффективная политика опережения, чего сейчас, к сожалению, нет», - убежден кандидат в президенты.

По убеждению А.ГРИЦЕНКО, «если посмотреть стенограммы переговоров первых лиц государства с иностранными партнерами, то речь будет идти о том, кто кого первый предавал, когда будут выборы, есть или нет коалиции».

«Сейчас важно ставить абсолютно другие вопросы, которые будут определять возможность Украины использовать свои стратегические преимущества и удержаться в этом сложном мире», - подчеркнул он.