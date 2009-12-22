При задержании чемпиона по дзюдо Сотникова приказано применять оружие

Милиционерам приказано применять оружие, если при задержании чемпион Украины по дзюдо Евгений СОТНИКОВ, застреливший 18-летнего запорожца, попытается оказать хоть малейшее сопротивление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник Главного управления МВД Украины в Запорожской области Виктор ОЛЬХОВСКИЙ.

"Я официально заявляю и хочу, чтоб он (Е.СОТНИКОВ - УНИАН) мою позицию знал: единственный выход для него - прийти самому и написать явку с повинной. Никаких других вариантов быть не может. Учитывая его дерзость, тот факт, что он вооружен, и его вызывающую сомнения психическую адекватность, я дал приказ своим сотрудникам: при любой попытке сопротивления стрелять на поражение", - сказал В.ОЛЬХОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря около 20.30 поступило сообщение о том, что в одном из кафе в Заводском районе Запорожья обнаружен мертвым 18-летний молодой человек, причиной смерти которого стало пулевое ранение в голову: известный украинский спортсмен Е.СОТНИКОВ застрелил молодого человека за то, что тот отказался с ним выпивать. За несколько минут до убийства он так же попытался (по той же причине) застрелить 16-летнего посетителя кафе, но пистолет дал осечку.

Справка УНИАН. Е.СОТНИКОВ родился 20 ноября 1980 г. в Запорожье. Закончил Запорожский государственный университет. Заслуженный мастер спорта. Выступая в весовой категории свыше 100 кг, завоевал третье место на чемпионате мира по дзюдо в 2003 г. Накануне Олимпиады-2004 года был дисквалифицирован. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года. Женат, имеет сына. Судим за причинение телесных повреждений (в 2007 г. в Запорожье выстрелил в ногу человеку, который якобы напал на него). В ноябре 2008 г. был объявлен запорожской милицией в розыск после того как во время празднования дня рождения в одном из кафе в Запорожье, не поделив что-то со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом. Ранение оказалось не смертельным, но достаточно серьезным для того, чтобы милиция квалифицировала деяние спортсмена, как "нанесение тяжких телесных повреждений". Впоследствии уголовное дело по данному факту было закрыто в связи с тем, что пострадавший забрал заявление и официально отказался от каких бы то ни было претензий к ранившему его. В этом году Е.СОТНИКОВ, который с 28 ноября 2008 года по 21 июля 2009 года разыскивался милицией за нанесение ножевого ранения земляку, победил на чемпионате Украины по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг.