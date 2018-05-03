«Лотерейщики готовы работать по тем правилам, которые будут государством объявлены»…

Украинский рынок игорного бизнеса вот уже несколько месяцев остается вне закона, и теперь на повестке дня судьба лотереи. И дело не в том, что пока ее никто не собирается запрещать, а, скорее, в том, что в связи с нарастающим интересом к бизнесу со стороны парламентских сил можно констатировать – рынок в ожидании перемен. О том, какие законодательные инициативы грядут ближайшее время в отношении лотерейных операторов, а также о спорах в среде букмекеров в интервью УНИАН рассказал президент крупнейшего в Украине представителя рынка – ООО «М.С.Л.» Георгий Ложенко.

- Георгий Александрович, нужна ли на сегодня государственная монополия на рынке лотерейных операторов, которую инициирует депутат от БЮТ Антон Яценко?

В Украине монополия реально есть. По сути, она введена принятием закона о прекращении выдачи лицензий (в 2005 году – ред.). Просто закон имеет другое название. Речь шла о том, чтобы ввести более цивилизованную форму управления и контроля рынка со стороны государства. Но ни одно государство не в состоянии проконтролировать более двух участников, в крайнем случае, трех. Функции контроля очень сложные.

- В чем заключается сложность?

Например, оператор заявляет во время какой-нибудь игры джек-пот в 150 млн. грн. Кто берет на себя ответственность, если это государственная лотерея, что деньги победителю будут выплачены? Должны быть разработаны механизмы гарантирования выплат, кто-то должен это контролировать.

У нас сейчас идет проверка Минфина, перепроверяется каждый шаг. А сколько нужно проверяющих, если бы таких компаний было хотя бы 10?

- Какие законодательные новшества ожидаете в ближайшее время?

В нашем государстве невозможно ничего предсказать, поэтому мы находимся в постоянном ожидании. Важно, что мы готовы работать по тем правилам, которые будут государством объявлены. Главное, чтобы правила были и чтобы они были понятны.

- На сегодня они непонятны?

Идеальных законов нет, но, по крайней мере, те правила, которые сегодня существуют, дали возможность рынок развить. Если сравнить с тем периодом, когда не было вообще никаких регулирующих законов и на рынке находилось 96 лотерейных операторов, которые изощрялись, кто лучше обманет игрока, а именно такая была конкуренция, откуда пошли разговоры о лохотронщиках? - с тех времен, то, наверное, можно сказать, что успех налицо. Но это не значит, что такое регулирование отвечает завтрашним задачам. Для того, чтобы рынок развивался дальше, необходимы законы.

- Какие законы необходимы для усовершенствования регулирования рынка?

Для начала нужен профильный документ, ведь закона о лотерее в Украине нет. Вопрос не о введении монополии (которую предлагает БЮТ – ред.), а в принципе о регулировании данной сферы деятельности. Как государство решит, так мы и будем работать. Но если инициативы будут способствовать развитию рынка и увеличению отчислений в бюджет, то можно будет говориться о том, что государство приняло правильное решение. Если все пойдет в обратную сторону, значит – неправильное…

- Есть ли на сегодня предпосылки для разработки профильного закона?

Вы хотите, чтобы я выступил в роли предсказателя? (Смеется)

- Да.

Я приведу пример ситуации на рынке США. Американцы очень гордились тем, что в 60-70-е годы не просто монополизировали лотерейный рынок, они сделали его полностью подконтрольным государству. Каждый штат проводит свою лотерею – одна компания-оператор, т.е. монополист. В большинстве случаев она принадлежит или казначейству, или другой финансовой структуре, которая является государственным органом управления. Все было хорошо до последнего времени. Денег хватало, социальные программы выполнялись. Лотерейные деньги были не обязательным, но подспорьем. Когда экономика стала прихрамывать, соответственно, в первую очередь, начались проблемы с финансированием социальной сферы. И оказалось, что эти структуры не в состоянии справиться с этой задачей. В лотерейных компаниях работали чиновники, которые полностью были лишены предпринимательского духа, фантазии, идеи. Они не могут данный бизнес двигать. И появились инициативы, чтобы привлечь частных инвесторов. Казалось бы, должна выстроиться очередь желающих - легкие деньги. Ничего подобного не происходит, очереди нет, потому что законодательство штатов таково, что оно не мотивирует бизнес.

Теперь для начала нужно в каждом штате изменить законодательство. И это не конгресс США принимает решение, а каждый штат по-своему регулирует. Затем найти инвестора и так далее. Вот те условия, когда нужен закон.

Возьмем Украину. Разве у нас все так хорошо в социальной сфере, хватает денег? Это задача для политиков, депутатов разработать механизмы, чтобы деньги от лотерейной деятельности правильно использовались, не тонули где-то в бездне. Они должны иметь конкретное назначение. Когда этим займутся, очень трудно сказать…

Монополия на сегодня нужна. Она и есть. Монополия – это не управление рынком. Она означает, что конкуренция, мягко говоря, нецелесообразна.

В Италии, например, существует три оператора на рынке, в Греции – два, во Франции – один, в Испании – два. Мы не найдем ни одной европейской страны, где будет два десятка операторов. Если мы возьмем Германию, то там устройство такое же, как в Америке – на один регион один оператор. Он контролируется, он мотивируется. Инвестор имеет интерес вкладывать деньги в бизнес, но основной заработок – средства для социальной сферы.

- Является ли привлекательным украинский лотерейный рынок для инвесторов, если да, то чем?

Я бы сказал так – не очень. Причина – риски непредсказуемости. Даже самый хороший закон, по каким-то неизвестным причинам, может быть переиначен, дополнен. Достаточно ведь один абзац убрать, другой добавить, и уже на деле совсем другой документ.

- Прокомментируйте, пожалуйста, претензии в компании букмекеров относительно того, что лотерея «Спортлига» занимается их непосредственным делом.

По поводу соблюдения нами законодательства нас проверили все – МВД, прокуратура, налоговая, Минфин допроверяет. Вопросов к нам нет. Заявления букмекеров… У них такой взгляд. У нас страна демократическая. Каждый имеет право высказывать свое мнение. И заявления людей, которые проводили пресс-конференции, я уважаю с точки зрения их права высказать мнение. Причины, почему они это делают, находятся в плоскости моих предположений.

(Букмекеры утверждают, что оператор государственных лотерей ООО «М.С.Л.» при проведении лотереи «Спортлига» нарушает закон о запрете игорного бизнеса, поскольку условия лотереи отвечают условиям принятия букмекерских ставок - ред.).

- Планирует ли «М.С.Л.» в ближайшее время привлекать инвесторов?

Процесс поиска инвестора мы начали еще в 2005 году. Находимся в контакте с достаточно большим числом потенциально готовых в Украину вкладывать. Ведь речь не идет о компании «М.С.Л.» как об отдельной части экономики или бизнеса. Есть много проектов, договоренностей, которые близки к завершению. Разрешится ли ситуация до президентских выборов? Вряд ли. Как поведет себя инвестор в условиях, когда даются разные оценки работы экономики, поведения гривни?.. Это для инвестора риск. И наша компания - составная этого риска. Поэтому сказать точно, что завтра я что-то подпишу, у меня уверенности нет. Это больше зависит не от меня, а от смелости того или иного инвестора. Они представляют четыре страны - Англию, Грецию, США и Россию.

- Георгий Александрович, как Вы оцениваете объем украинского рынка лотерейных операторов?

Рынок год от года растет, только разными темпами – в зависимости от действий чиновников, это одна составляющая, и общеэкономической ситуации – инфляция, изменение курса, «гриппозная» паника. Если брать общий тренд за последние 10 лет, то он, безусловно, направлен вверх. 2008 год был более благоприятным, чем нынешний. У чиновников была заинтересованность, чтобы в бюджет поступало больше денег.

В нынешнем году ситуация изменилась. Отношение стало менее предсказуемым. Это связано с задержками выдачи разрешений на какие-то игры, на изменения в них. То, что по лицензионным условиям должно занимать до 10 дней, затягивалось на полгода. Это сдерживало развитие компании, соответственно, объем поступлений в бюджет. По этим причинам в 2009, по сравнению с 2008 годом, мы свой бизнес-план недовыполнили приблизительно на 20%. Оборот компании по итогам года составит 369,3 млн. грн., что на 21% больше, чем в 2008 г. Сумма выплаченных выигрышей по результатам 12 месяцев составит 208,8 млн. грн., что на 18% больше, по сравнению с 2008 г. Что касается бюджета, то в 2009 г. мы перечислили в бюджет 52,6 млн. грн., т.е. на 22% больше, чем в прошлом году.

В 2010 году ориентируемся на 600 млн. грн. оборота и значительное увеличение отчислений в бюджет, если не будет никаких придирок и палок в колеса…

- Спасибо за беседу.

Беседу вела Юлия Главацкая (УНИАН)

*** На сегодняшний день МСЛ проводит 30 лотерей. Это весь спектр развлечений для искателей лотерейной удачи - мгновенные, числовые, бинго и интернет-лотереи. Спектр игр достаточно многообразен. Основной бренд "Лото-Забава" - семейная игра, телевизионный розыгрыш очень популярной квартирной лотереи "КТО ТАМ", лотерея "Мегалот", которая трансформировалась из "Украинского спортлото", "Спротпрогноз" - для мужчин, которые любят и знают футбол. Есть большой выбор мгновенных лотерей, которые имеют своих почитателей. В соответствии с украинским законодательством о государственных лотереях, не менее 50% вырученных средств направляются в выигрышный фонд. МСЛ перечисляет деньги в государственный бюджет, поэтому выигрыши не облагаются налогом. В своей деятельности МСЛ осуществляет сотрудничество с известными иностранными и отечественными фирмами, использует высокотехнологичное оборудование. С 1993 года МСЛ входит в состав Европейской ассоциации государственных и ТОТО лотерей. Эта ассоциация объединила лотерейные компании европейских стран, Израиля и некоторых стран СНГ.