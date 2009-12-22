Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет «эпизодами» недоразумения в отношениях между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая с лекцией о международном положении Украины перед преподавателями и студентами Киевского института международных отношений.

«То, что мы не имеем российского посла, – это эпизоды, и убежден, что здравый смысл здесь победит. И я десятки раз подавал, подаю и буду подавать руку российскому руководству – не склоняя головы, не изменяя принципам формирования независимой политики государства. И давать еще и еще раз шанс на развитие нормальных отношений», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что отношения с Россией нельзя было назвать простыми и при предыдущем руководстве страны.

В то же время он отметил важность развития нормальных дипломатических контактов с Россией. «Это наш стратегический партнер, с соседом всегда нужно жить хорошо, и моя политика как раз в этом и заключается», - сказал Президент, отметив, что она может не восприниматься, но является неизменной. «Для того чтобы рано или поздно завоевать сердца той власти, которая это не принимает. Я убежден, что мы имеем два народа, которые имеют великое наследие, и эти отношения будут развиваться», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он подчеркнул, что будет большой ошибкой, если Украина не поймет, что на западной границе не менее важный стратегический партнер Украины - Европейский Союз. «Интегрироваться в него сегодня, возможно, не самое удачное время, когда самым большим европейским скептиком является сама Европа, и особенно старая Европа. Но это не значит, что у нас не должно быть амбиций идти по этой дороге», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что Украина должна использовать каждую возможность для развития отношений с Европейским Союзом.

Он напомнил, что сегодня завершается работа над Соглашением об ассоциации с ЕС. «Это одно из самых сильных соглашений, которое когда-либо подписывал Европейский Союз с европейской страной не членом ЕС», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он прогнозирует, что уже через два-три месяца это соглашение будет подписано. В.ЮЩЕНКО напомнил, что политическая часть документа практически готова, а экономическая – о создании зоны свободной торговли между Украиной и ЕС - готова на 80%.

В то же время глава государства убежден, что Украина должна интегрироваться в Европу также и путем проведения реформ, которые бы утверждали в стране европейские стандарты жизни.

Кроме того, он повторил свой тезис о важности интеграции в систему европейской коллективной безопасности. «Украинская независимость и европейская коллективная безопасность - это тождественные понятия, это аналогия. Мы не можем мечтать о вечной Украине, свободной и независимой, если мы не будем находиться под покровом европейской коллективной безопасности», - сказал Президент.

Подытоживая дипломатические достижения Украины, он подчеркнул, что «за пять лет мы достигли кардинальных успехов, кардинальных изменений во внешних отношениях».

Кроме вышеупомянутого развития отношений с ЕС, В.ЮЩЕНКО также напомнил об отмене США поправки Джексона-Венника, о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.