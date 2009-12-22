Сын Черновецкого просит "уволить" из депутатов

Сын мэра Киева Степан ЧЕРНОВЕЦКИЙ просит городской совет досрочно прекратить его депутатские полномочия.

Соответствующий проект решения Киевсовета будет вынесен на рассмотрение депутатов на сессии 24 декабря.

Проект решения, текст которого имеет УНИАН, стоит вторым в повестке дня заседания. Он согласован заместителем киевского городского председателя - секретарем Киевсовета Олесем ДОВГИМ и руководителем юридического управления Киевсоветаады.

Проектом предусмотрено прекратить полномочия депутата, избранного по избирательному списку Блока Леонида Черновецкого, “на основании личного заявления Степана ЧЕРНОВЕЦКОГО о досрочном прекращении им депутатских полномочий” (дата подачи заявления не указана).

Как сообщал УНИАН, выборы депутатов Киевсовета нынешнего созыва состоялись 25 мая 2008 г.