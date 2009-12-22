В Украине будет новый премьер евпропейской направленности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что вскоре в стране появится новый премьер-министр, который будет осуществлять европейскую политику, политику реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил во время официальной церемонии по случаю Дня работников дипломатической службы в Министерстве иностранных дел.

«Я убежден, что мы будем иметь то украинское правительство, и того украинского премьера, который будет проводить такую политику. И это будет скоро», - сказал Президент.

Он сравнил вызов перед нацией в январе 2010 года, с национальным референдумом, проведенным в декабре 1991 году, когда каждый должен был ответить, будет ли возвращаться Украина в прошлое, или будет иметь независимое будущее.

В.ЮЩЕНКО высоко оценил работу украинской дипломатической службы.

«Это праздник уважения Украины к своим дипломатам. В этот день отдаем дань уважения тем, кто в чрезвычайно тяжелых условиях создавал украинскую независимую дипломатию в начале ХХ века. Чествуем тех, кто возродил и продолжил дело построения национальной дипломатии, кто с первых минут обретения Украинским государством государственной независимости с большим энтузиазмом окунулся в тяжелую работу по ее международному признанию. Самой высокой благодарности заслуживает каждый, кто продолжает это дело сегодня, укрепляя международный авторитет нашего государства, его позиции на мировой арене», - сказал Президент.

Как сообщает пресс-служба Главы государства, он поблагодарил каждого министра, возглавлявшего дипломатическое ведомство Украины, – Анатолия ЗЛЕНКО, Геннадия УДОВЕНКА, Бориса ТАРАСЮКА, Константина ГРИЩЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА, Владимира ОГРЫЗКО и Петра ПОРОШЕНКО.

«Большую благодарность адресую всему коллективу Министерства иностранных дел Украины, который в непростых внутренних и внешних условиях, при многомесячном отсутствии министра иностранных дел проявил сплоченность, лучшие профессиональные качества, работал качественно и инициативно», - отметил В.ЮЩЕНКО.

От имени Украинского государства он выразил глубокую благодарность каждому дипломату, каждому из тех, кто создавал историю украинской дипломатии. «Мне очень приятно, что в этот праздничный день, подводя итоги года, мы можем быть довольны. Год, который уже подходит к своему завершению, был интересный, непростой, успешен. От самого начала года и до самого его окончания мы были вынуждены работать в условиях, приближающихся к экстремальным», - констатировал Президент.

Он напомнил события января, когда против Украины была развязана фактически информационно-пропагандистская «газовая» война. «Я горжусь тем, что украинская дипломатия, будучи долгое время без руководителя, попав под внутреннее политическое давление, не просто выстояла, но достигла в этих условиях очень и очень весомых достижений», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО заметил, что украинскую дипломатию всегда выделяла активная и смелая гражданская позиция. «Я вспоминаю 1991-1992 гг., когда только создавалась дипломатическая служба молодого независимого государства. Я вспоминаю 2004 год, когда и молодежь, и опытные дипломаты были единодушны в своей гражданской принципиальности и преданности государственности и демократии. В 1991-м мы обрели нашу независимость. В 2004-м мы отстояли ее, отстояли собственно Украину. Шанс, рожденный в те дни, мы используем во имя нашего государства и наших сограждан. Я полностью в этом убежден», - сказал он.