Ющенко просит Тимошенко посодействовать

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО лично посодействовать своевременному и в полном объеме выделению из государственного бюджета средств на финансирование выборов главы государства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом говорится в его письме к премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

“В связи с ситуацией, которая сложилась на сегодняшний день с финансовым обеспечением подготовки очередных выборов Президента Украины, считаю, что реализация избирательных прав граждан поставлена под угрозу”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Как информирует Центральная избирательная комиссия Украины, по состоянию на 18 декабря 2009 года расходы на указанные цели профинансированы менее чем на 0,6% от общей потребности на 2009 год.

Для обеспечения конституционных избирательных прав граждан Украины Президент просит премьера безотлагательно принять необходимые меры реагирования и лично содействовать своевременному и в полном объеме выделению средств государственного бюджета на финансирование расходов, связанных с подготовкой выборов как Центральной избирательной комиссией, так и окружными избирательными комиссиями.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря Центральная избирательная комиссия приняла постановление, в котором говорится, что подготовка и проведение выборов Президента Украины профинансированы менее чем на 0,6%.

Докладчик по этому вопросу, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что средства на подготовку и проведение президентских выборов на 2009 год, по закону, должны быть перечислены на третий день после начала избирательной кампании, то есть они должны были быть перечислены до 22 октября 2009 года. По состоянию на 18 декабря подготовка и проведение выборов профинансированы Государственным казначейством только на расходы ЦИК в сумме 1 млн. 90 тыс. 500 грн., что составляет 0,6%. При этом М.ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что ЦИК утвердила единую смету расходов окружных избирательных комиссий в сумме 144 млн. 806 тыс. 435 грн.

Кроме того, М.ОХЕНДОВСКИЙ сообщил, что всего на 2009 год на проведение президентских выборов из государственного бюджета должно быть выделено 712 млн. 157 тыс. 100 грн.

На нужды ЦИК – 50 млн. 377 тыс. 900 грн., на нужды окружных избирательных комиссий – 35 млн. 277 тыс. 840 грн., на нужды участковых избирательных комиссий – 109 млн. 528 тыс. 630 грн.

В своем постановлении ЦИК просит Кабинет министров обратить внимание на недопустимость промедления с финансированием президентских выборов со стороны Министерства финансов и Госказначейства. Свое постановление ЦИК направила Президенту Украины, в Кабинет министров, Верховную Раду, Госказначейство, Минфин.