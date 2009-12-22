Герман рассказала о своей мечте

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что ее мечта - приватизировать радио «Свобода».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Моя мечта была приватизировать радио «Свобода», но боюсь, что это мне не удастся», - заявила А.ГЕРМАН, рассуждая о своем будущем в украинской журналистике.

Так, отвечая на вопрос, действительно ли она решила вернуться в свою профессию после победы Виктора ЯНУКОВИЧА на президентских выборах, А.ГЕРМАН заявила: «Если эта победа будет, я буду считать, что сделала все, что могла в своей жизни... Конечно, вернусь (в журналистику – УНИАН)».

Свое желание она мотивировала тем, что «независимая журналистика сегодня нуждается в независимых людях». По словам А.ГЕРМАН, сегодня существует «много давления на журналистов со стороны собственников, со стороны людей, которые у власти и имеют медиа».

Она подчеркнула, что для того, чтобы противостоять этому давлению «нужно иметь какой-то вес в жизни». И добавила: «Я приобрела немного этого веса за последние 5 лет, и я его использую для того, чтобы утвердить стандарты независимой журналистики в Украине».

А.ГЕРМАН призналась, что любит профессию журналиста: «Я настолько люблю эту работу, что я получу, наконец-то, огромное удовольствие».

На вопрос, будет ли она создавать какой-либо свой медиа-ресурс, ответила: «Я не знаю. Я попробую, может, меня кто-то возьмет на работу». Затем А.ГЕРМАН сказала, что готова работать корреспондентом и поделилась своей мечтой о приватизации радио «Свобода».