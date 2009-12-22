Кандидат на пост Президента, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает недопустимой внешнюю поддержку кандидатов на пост главы Украинского государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время прямой телефонной линии с читателями газеты «Комсомольская правда в Украине».

«Опыт ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА говорит о том, что нужно рассчитывать во время президентской кампании исключительно на поддержку украинского народа, рассчитывать исключительно на поддержку граждан Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает недопустимым для кандидата в Президенты брать на себя определенные обязательства в ответ на поддержку других стран.

«Недопустимо для кандидата в Президенты брать какие-либо обязательства, которые так или иначе могут противоречить национальным интересам нашего государства. Поэтому поддержка любой страны во время президентских выборов для кандидатов в Президенты является не только недопустимой, но и противоестественной», - считает она.

Ю.ТИМОШЕНКО надеется, что президентские выборы в Украине будут проходить на честных, прозрачных и демократических принципах.