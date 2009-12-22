Герман: Тимошенко содержит "целые этажи" экстрасенсов

Заместитель председателя Партии регионов, народный депутат Украины Анна ГЕРМАН заявляет, что премьер-министр Украины, кандидат на пост Президента Украины Юлия ТИМОШЕНКО содержит в своем окружении экстрасенсов, чтобы «влиять на людей». Об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, по ее словам, «ни для кого не секрет, что она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) использует и такие «черные» технологии, всяких там экстрасенсов. Она содержит целые этажи этих экстрасенсов, которые пытаются влиять на людей таким еще своеобразным образом».

В свою очередь, сказал А.ГЕРМАН, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ из-за своей религиозности отказался от помощи экстрасенсов. Она рассказала: «Нам, честно вам скажу, В.ЯНУКОВИЧУ тоже все это предлагали, но он никогда даже не согласился взять визитку у этих людей, которые приходили и говорили: вот, мы умеем влиять на массы, мы умеем посылать сигналы – возьмите вот то-то…». При этом она добавила: «Я вам открыто скажу, что эти люди приходили ко мне и даже через меня пробовали наладить какой-то контакт с Виктором Федоровичем. Поскольку у меня нет права не говорить ему, если ко мне обращаются, я приходила, приносила визитку, говорила: «Вот, Виктор Федорович, эти люди хотят с вами работать». Но он сказал: «Аня, я православный человек». И на этом все заканчивалось».