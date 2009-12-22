Анонс на 23 декабря

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (вул..Грушевского,5).

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10-00 - Заседание Кабинета министров Украины

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- 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Союз Спасения Села: установи справедливость помогая!”. Союз взял на себя обязательство помогать и защищать жителей сел. Первым шагом стало создание бесплатной “горячей линии” для крестьян и открытие счета для благотворительных взносов. Будет объявлено решение Союза о целевом использовании благотворительных взносов по пожеланию большинства крестьян и сообщено о громком деле, сплотившем людей для установления справедливости. Также будет анонсирован документальный фильм «Межа», который напомнит о событиях 16 июня 2009 года и расскажет о Любови Олийнык, матери погибшего Валерия Олийныка. Участники: председатель Союза Спасения Села Александр Ананьев и зам.председателя Союза Сергей Пиддубный (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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12-00 - Состоится брифинг первого заместителя председателя КГГА Ирэны Кильчицкой об итогах работы в 2009 году (ул. Крещатик, 36, 5-й этаж, к. 512

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12-30 - Пресс-конференция на тему: "Энергетическая безопасность и энергетическая независимость: риски и вызовы". Участники: представитель президента по вопросам международной энергетической безопасности Богдан Соколовский, член Киевского международного энергетического клуба Иван Дияк, политолог, кандидат политических наук Александр Палий («Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5а).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Реалии украинской лесной отрасли: Чем дальше в лес, тем . меньше дров.” Речь пойдет о резонансной ситуации относительно уничтожения природо-заповедного фонда в с. Лесники Киевской обл (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Пресс-конференция на тему: «Экономические итоги года». Участники: Ирина Акимова, народный депутат Украины, фракция ПР; Ксения Ляпина, народный депутат Украины, фракция НУНС. К участию приглашен Константин Бондарев - народный депутат Украины, фракция БЮТ («ИнтерМедиа консалтинг», ул.Б.Хмельницкого, 17/52-а, бизнес-центр «Леонардо»).

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14-30- В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Лицензия на рейдерство или ЗАО «Фондовый рынок Украины». Будут озвучены отработанные коррупционные схемы, которые работают в государственных структурах, регулирующих Фондовый рынок Украины, схемы захватов предприятий с участием госслужащих, а так же будет дан анализ состояния Украинского Фондового рынка в 2010 году. Участники: Ярослав Месяц, лидер движения среднего класса, Богдан Корчинский, юрист, депутат Васильковского горсовета, член ОО «Чиста Батьківщина». Приглашен Сергей Петрашко, глава ГЦКБФР (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Начнется итоговое заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства (ул.. Грушевского, 5, конференц-зал, вход через 9-й подъезд). В 14-45 председатель Комитета Н.Королевская даст брифинг для СМИ.

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15-00 - Круглый стол на тему: «Возрождение доверия к банковскому и финансовому секторам: проблема защиты прав потребителей финансовых услуг». Организатор: парламентский Комитет по вопросам финансов и банковской деятельности совместно с общественными организациями Украины (ул.. Липская, 3, большой зал заседаний, цокольный этаж). Вход по карточкам аккредитации.

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16-00 - Состоится расширенное заседание Совета директоров УБА: “Итоги 2009 года для строительной отрасли” . Участники: члены Совета директоров УБА; народные депутаты Украины; представители Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики; Минрегионстроя Украины; МинЖКХ и другие; (ресторан «Царское село», ул. Январского восстания 42/1 (возле Киево-Печерской лавры).

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- Президент Украины Виктор Ющенко осуществит рабочую поездку в Автономную Республику Крым и Севастополь. Планируется, что Глава государства примет участие в мероприятиях по открытию первой очереди Севастопольского института банковского дела Украинской академии банковского дела НБУ. Также он проведет встречу с представителями интеллигенции региона