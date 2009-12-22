У Януковича есть программа «Антимайдан»

Лидер Партии регионов, кандидат на пост Президента Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Партия регионов сможет защитить его победу на президентских выборах с помощью программы «антимайдан».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире Луганского телевидения в рамках своей рабочей поездки в этот регион.

Отвечая на вопрос жителей Луганской области, беспокоит ли Партию регионов возможность возникновения второго Майдана, как это было во время выборов Президента в 2004-2005 годах, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Майдан нас не пугает, у нас есть своя программа - «антимайдан».

Он объяснил, что в случае необходимости Партия регионов имеет возможность призвать людей в Киев из всех регионов Украины, чтобы защитить результаты волеизъявления граждан.

«И сделаем им такой Майдан, который они запомнят надолго», - сказал кандидат в Президенты.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он не допустит, чтобы у его избирателей забрали победу.

«Мы будем отвечать достойно», - подчеркнул он.