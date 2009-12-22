В Киеве на карантин закрыто 18 школ

По состоянию на 22 декабря 2009 года в связи с повышением заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ в 18 столичных общеобразовательных учебных заведениях применены ограничительные меры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

На сегодняшний день, решением главных государственных санитарных врачей районов и районных управлений образования, карантин объявлен в 18 школах, что составляет 3,6% общего количества учебных заведений города, отметили в КГГА.

Согласно данным пресс-службы, в школах, которые продолжают учебу, усилены профилактические меры: применяется регулярная влажная уборка с использованием антисептических средств, проветривание и тому подобное. Кроме того, проводятся рейдовые проверки по соблюдению противоэпидемического режима, осуществляется мониторинг состояния здоровья детей. Ограничено проведение массовых мероприятий и доступ посторонних лиц в заведения образования. Активно проводится санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Медицинские кабинеты учебных заведений обеспечены необходимым количеством марлевых повязок и медицинских препаратов для оказания медицинской помощи детям и персоналу.

игипко убежден, что Украине следует возродить сахарную промышленность

Киев. 22 декабря. УНИАН. Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО убежден, что нашему государству следует возродить сахарную промышленность.

Об этом он заявил во время посещения кондитерского предприятия «Лучиано» в Донецке. «Недавно Украина была одним из крупнейших производителей сахара, а сегодня превратилась в его импортера. Наши сахарные заводы или порезаны на металлолом, или работают с минимальной загрузкой. Сахарная отрасль нуждается в немедленном возрождении», - считает С.ТИГИПКО.

По его словам, неправильная политика государства в отношении производителей сахара создала ряд проблем для кондитерских предприятий. «Отечественные кондитеры должны быть обеспечены собственным дешевым сырьем и не зависеть от товарных кризисов на мировых рынках», – убежден С.ТИГИПКО. Кроме того, считает политик, предприятия кондитерской отрасли нуждаются в кредитной поддержке от государства, ведь их продукция является конкурентоспособной на внешних рынках.