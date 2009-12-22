Главное на 22 декабря (вечер)

Хроника дня

*** Нафтогаз и Газпром договорились перенести крайний срок оплаты газа с 7 на 11 января; ВР продлила мораторий на продажу с/х земель до 2012 г.; грипп добрался до столицы: на карантин закрыто 18 школ

ТЭК: Нафтогаз и Газпром договорились о переносе крайнего срока оплаты газа

НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» договорились перенести крайний срок оплаты за поставленный в Украину в декабре газ с 7 на 11 января.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в управлении информации «Газпрома» по итогам встречи председателя правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА и председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ сегодня в Москве.

«Стороны обсудили вопросы, связанные с оплатой «Нафтогазом Украины» поставок российского газа. Учитывая нерабочие праздничные дни, достигнута договоренность о переносе даты оплаты декабрьских поставок с 7 на 11 января 2010 года», - говорится в сообщении.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с объемами поставок и транзита газа в первом квартале 2010 года. Однако конкретные цифры не называются.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

Отечественная нефть на торгах УМВБ подорожала на 5%

Средневзвешенная цена реализации украинской нефти 22 декабря на аукционных торгах №136 на ЗАО «Украинская межбанковская валютная биржа» (УМВБ) увеличилась на 4,9%, или на 151,35 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №135 от 25 ноября (3119,30 грн. за тонну), до 3270,65 грн. за тонну (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВБ.

В сообщении отмечается, что на торгах было реализовано 185 тыс. 76,798 тонн нефти на общую сумму 605 млн. 321,793 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средневзвешенная цена реализации украинской нефти 25 ноября на аукционных торгах №135 на УМВБ снизилась на 4,9%, или на 161,04 грн. за тонну, по сравнению с предыдущим аукционом №134 от 22 октября (3280,34 грн. за тонну), до 3119,30 грн. за тонну (с НДС).

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.

РФ сохранит нынешнюю цену на нефть в 2010 г.

Глава Банка России Сергей Игнатьев ожидает, что цена на нефть в следующем году сохранится примерно на нынешнем уровне, при этом Россию устроит диапазон цен от 65 до 70 долларов за баррель.

"В следующем году цена на нефть может быть как сейчас, а может быть чуть-чуть пониже. 70-65 долларов за баррель нас вполне устраивает", - сказал Игнатьев журналистам во вторник. С

ейчас мировые цены на нефть превышают 73 доллара за баррель. В бюджете РФ на 2010 год заложена среднегодовая цена на нефть в 59 долларов за баррель. Согласно уточненному прогнозу Минэкономразвития, среднегодовая цена на нефть в 2010 году составит 65 долларов за баррель, в 2011-м - 70 долларов за баррель, в 2012-м - 71 доллар за баррель.

Вместе с тем министерство рассматривает еще два возможных сценария, согласно одному из них цена на нефть в следующем году может снизиться до 58 долларов за баррель, по другому - вырасти до 69 долларов за баррель. По оценке Минэкономразвития, в 2009 году среднегодовая цена на нефть сложится на уровне 61 доллар за баррель, сообщает РИА Новости.

Земельный рынок: ВР продлила мораторий на продажу земли с/х назначения до 1 января 2012 года

Верховная Рада Украины приняла закон “О внесении изменений в пункты 14 и 15 раздела Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины» (о сроках на продажу земельных участков).

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 344 из 432 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом продлен срок запрещения внесения права на земельную долю (пай) в уставные фонды хозяйственных обществ до 1 января 2012 года.

Также документом устанавливается, что купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме исключения (выкупа) их для общественных потребностей, а также купля-продажа или иным способом отчуждение земельных участков и изменение целевого назначения (использование) земельных участков, которые находятся в собственности граждан и юридических лиц для ведения товарного сельскохозяйственного производства, земельных участков, выделенных в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) для ведения личного крестьянского хозяйства, а также земельных долей (паев), кроме передачи их в наследство, обмена земельного участка на другой земельный участок в соответствии с законом и исключение (выкуп) земельных участков для общественных потребностей, вводятся с 1 января 2012 года при условии вступления в силу законов Украины о Государственном земельном кадастре и о рынке земель, определив особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.

В то же время народные депутаты в своих выступлениях отмечали, что указанный закон необязательно принимать, поскольку в действующем в настоящее время законодательстве предусмотрено, что продажа земель сельскохозяйственного назначения возможна лишь при условии вступления в силу законов Украины о Государственном земельном кадастре и о рынке земель, которые определят особенности обращения земель государственной и коммунальной собственности и земель товарного сельскохозяйственного производства.

Указанным законом предусмотрено, что даже в случае принятия законов о Государственном земельном кадастре и о рынке земель продажа земли будет запрещена до 1 января 2012 года.

Банки: Кабмин завтра планирует рассмотреть вопрос о банке «Надра» - источник

Кабинет министров Украины на завтрашнем заседании планирует рассмотреть вопрос банка «Надра».

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Как сообщал УНИАН, банк «Надра» 24 ноября т.г. договорился с кредиторами и подписал соответствующие документы об условиях реструктуризации еврооблигаций на сумму 175 млн. долл. В результате переговоров банка с ключевыми держателями еврооблигаций были достигнуты договоренности об условиях и сроках проведения реструктуризации.

Общий объем внешних обязательств банка «Надра» составляет около 830 млн. грн.

12 декабря во время встречи с вкладчиками «Родовид Банка» премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что банк «Надра» не будет национализирован, а средства его вкладчиков будут переведены в «Родовид Банк».

Справка УНИАН. ОАО КБ «Надра» начало свою деятельность в октябре 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2009 года составляли 25,893 млрд. грн., обязательства – 25,392 млрд. грн., собственный капитал – 500,571 млн. грн., уставный капитал - 390,363 млн. грн.

По итогам 9 мес. 2009 года «Надра Банк» получил убыток в размере 1,34 млрд. грн.

Крупнейшими акционерами банка «Надра» по состоянию на 1 июля 2009 года являлись компании «Novartik Trading Limited» (60,9967%) и «Manmade Enterprises Limited» (30,7406%).

В банке «Надра» с 10 февраля 2009 года введена временная администрация.

НБУ вывел временную администрацию из банка «Национальный кредит»

Национальный банк Украины вчера, 21 декабря, вывел временную администрацию из банка «Национальный кредит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила инвестор и владелец банка Елена КОЛОС.

Кроме того, как сообщил председатель правления банка Павел ПАЩЕНКО, на сегодня уже сформирован Наблюдательный совет и Правление банка. В составе Набсовета на сегодняшний день 6 членов, председатель Набсовета – Андрей ЛАВРЕЙ.

Правление банка на сегодня состоит из трех членов – председатель Правления П.ПАЩЕНКО, заместители – Татьяна ГЕЙКО и Людмила ОНИЩУК. Кроме того, сейчас в НБУ согласовывается член Правления по финмониторингу – Сергей ГОЛУБЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря 2008 г. Национальный банк Украины ввел временную администрацию в АКБ "Национальный кредит" (г. Киев).

31 августа 2009 г. в ходе сделки по выкупу акций дополнительной эмиссии банк «Национальный кредит» огласил инвестора – Андрей ОНИСТРАТ, прежде руководивший киевским областным филиалом АКБ «Укрсоцбанка». НБУ предоставил инвестору разрешение на приобретение участия в ПАО «Банк Национальный кредит» в размере 28 млн. грн. А.ОНИСТРАТ выкупил 112 тыс. штук простых именных акций номиналом 250 грн. на общую сумму 28 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Национальный кредит» создан в 1996 году, на сегодня входит в группу небольших банков.

А.ОНИСТРАТ на сегодня владеет 94% акций банка.

Банк «Национальный кредит» получил первый транш рефинансирования НБУ в размере 27 млн. грн.

ПАО «Банк "Национальный кредит» получил 27 млн. грн. первого транша от Национального банка Украины в рамках рефинансирования на общую сумму 93 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил председатель наблюдательного совета банка Андрей ОНИСТРАТ.

По его словам, банк заинтересован в получении всех средств в рамках рефинансирования, поскольку на рынке сегодня невозможно привлечь депозиты под 16% годовых.

А.ОНИСТРАТ отметил, что банк рассчитывает получить 60% суммы рефинансирования в январе 2010 г.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 21 декабря т.г. вывел временную администрацию из банка «Национальный кредит», которая действовала в банке с 19 декабря 2008 г.

31 августа 2009 г. в ходе сделки по выкупу акций дополнительной эмиссии банк «Национальный кредит» огласил инвестора – Андрея ОНИСТРАТА, который ранее руководил киевским областным филиалом АКБ «Укрсоцбанк». НБУ предоставил инвестору разрешение на приобретение участия в ПАО «Банк "Национальный кредит» в размере 28 млн. грн. А.ОНИСТРАТ выкупил 112 тыс. штук простых именных акций номиналом 250 грн. на общую сумму 28 млн. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Национальный кредит» создан в 1996 году, сегодня входит в группу небольших банков.

А.ОНИСТРАТ владеет 94% акций банка.

Финансы: Межбанк закрылся снижением доллара и евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9760 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 7,9665/7,9715 грн./долл. К закрытию торгов цены установились на уровне 7,9650/7,9700 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,97 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2616/0,2620 грн./рубль, а к 12:00 цены снизились до 0,2611/0,2614 грн./рубль. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2612/0,2614 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль поднялся и составил 30,55 рублей за доллар (+0,05).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4270/1,4330 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,4165/11,4320 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,4095/11,4190 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума – 11,3840/11,3960 грн./евро.

Официальный курс НБУ на 23 декабря: доллар и евро снизились

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 23 декабря НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 796.9000 (на 22 декабря – 797.0000)

100 EUR – 1137.8935 (на 22 декабря – 1145.1296)

10 RUR – 2.6176 (на 22 декабря – 2.6086)

Доллар снижается после данных о ВВП США Доллар сдает завоеванные ранее позиции по отношению к евро и иене на торгах во вторник после публикации слабых данных о росте экономики США, сообщает Рейтер.

ВВП США в третьем квартале 2009 года вырос, согласно окончательной оценке, на 2,2 процента к аналогичному периоду 2008 года, в то время как аналитики в среднем прогнозировали рост этого показателя на 2,8 процента.

После публикации данных министерства торговли США индекс доллара, отражающий стоимость американской валюты к корзине шести основных валют мира, упал ниже 77,97 пункта с уровня около 78,13 пункта, который наблюдался до выхода статистики.

Евро подскочил до $1,4315 с $1,4282, к иене доллар снизился до 91,29 иены с 91,54 иены.

До публикации статистики доллар укреплялся на фоне роста доходности гособлигаций США в ожидании выхода сильных данных о подъеме крупнейшей в мире экономики.

Транспорт: УЗ прогнозирует падение транзитных грузоперевозок на 35%

В 2009 г. объем транзитных железнодорожных грузоперевозок по Украине, по прогнозам «Укрзализныци», составит 45,4 млн. тонн, что на 35% меньше показателя 2008 г. (69,8 млн. тонн).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК сегодня в ходе конференции в Киеве по проблемам грузоперевозок при участии украинских и российских железных дорог.

По его данным, за 11 месяцев т.г. падение транзита составило 36% - до 41,2 млн. тонн. В частности, транзит российских грузов составил 30 млн. тонн, что на 35% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Основой украинского транзита являются российские грузы, их удельный вес более 70%. К сожалению, в связи со спадом активности на мировых рынках и в результате финансового кризиса объем перевозок, особенно транзитных, сократился», - отметил М.КОСТЮК.

По его словам, в структуре транзитного российского грузопотока преобладает каменный уголь, железорудное сырье, нефтепродукты, минеральные удобрения и черные металлы. «Привлечение дополнительных объемов грузов в международном сообщении зависит, в первую очередь, от проведения железнодорожными администрациями гибкой сбалансированной тарифной политики. Мы договорились с Владимиром ЯКУНИНЫМ (президент ОАО «РЖД» - УНИАН), что берем на сегодняшний контроль вопрос формирования сквозного тарифа через рабочие группы наших ж/д администраций, потому что все составные сквозного тарифа должны быть понятны грузоотправителю. Мы должны создать условия, где наши партнеры – порты и другие организации – должны быть не узким местом в процессе, мы должны равномерно распределить эту нагрузку на всех участников процесса», - отметил он.

Как подчеркнул М.КОСТЮК, условия транзитных перевозок по Украине являются одинаковыми для всех грузовладельцев.

В свою очередь, замгендиректора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ напомнил присутствующим, что в октябре украинская и российская железные дороги согласовали скидки к сквозным тарифам на перевозку ряда грузов. В частности, 40% скидки на перевозку сырой нефти из Казахстана по территории России и Украины, 22% скидки на сжиженный газ и пр.

«Тарифная политика «Укрзализныци» на 2010 год предусматривает сохранение размеров ставок и скидок на перевозки транзитных грузов на уровне 2009 фрахтового года», - добавил В.ЧОРНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, на XVIII Тарифной конференции железнодорожных администраций-участниц Тарифного соглашения (состоялась 20-23 октября 2009 года в г. Алматы), в котором приняли участие все железнодорожные администрации государств-участниц СНГ, а также Латвийской и Эстонской Республик была согласована тарифная политика железных дорог государств-участниц СНГ относительно международных перевозок грузов на 2010 фрахтовый год. Кроме того, во время конференции состоялись переговоры между представителями «Укрзализныци» и ОАО «Российские железные дороги» относительно согласования сквозных тарифов на перевозку транзитных грузов территориями Украины и Российской Федерации. С целью сохранения сформированных, а также для привлечения дополнительных объемов транзитных грузов к перевозкам стороны решили продлить в 2010 фрахтовом году практику взаимного согласования сквозных тарифных ставок и договорились об установлении сквозных тарифов для отдельных видов грузов. В частности, к этим грузам принадлежат грузы в собственных многотоннажных контейнерах из Китая в Западную Европе через пограничные переходы Достык, Забайкальск, Науки, Гродеково.

Кроме того, были согласованы понижающие коэффициенты к ставкам на сырую нефть с Казахстана из станций Кульсари и Махамбет через порты Украины; утиль черных металлов из Казахстана в Молдову; сжиженные газы в собственных цистернах из Казахстана из станции Кульсары; глинозем из портов Украины в Таджикистан; хлопок; минеральные удобрения, текстильные материалы и изделия из Узбекистана.

На польско-украинской границе грузовики ожидают проезда по 14 часов Грузовые автомобили в пункте пропуска „Дорогуск-Ягодин” (Волынская область) на польско-украинской границе ожидают проезд около 14 часов.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских пограничников и таможенных служб, в 5 других наземных пунктах пропуска на границе с Украиной движение - как грузовых, так и легковых автомобилей - проходит практически без очереди.

В отделе польской таможенной службы в Бялей Подляскей, ответственной за пункт пропуска в Дорогуске, сообщили, что по состоянию на сегодняшнее утро в очереди на выезд из Польши в нем ожидали 240 грузовых автомобилей.

Еще почти 40 были уже оформлены польскими таможенниками и ожидали въезда в Украину.

Собеседник УНИАН заметил, что за прошлую ночь польские таможенники оформили для пересечения границы почти 200 грузовиков.

Представитель таможенной службы отметил, что увеличение грузового автомобильного движения на пункте пропуска „Дорогуск-Ягодин”, который лежит на кратчайшем пути в Киев, наблюдается в декабре каждый год.

Он объяснил такую тенденцию тем, что много фирм пытаются доставить товар до конца года, согласно подписанным контрактам, и часто спешат это сделать также потому, чтобы избежать с нового года возможного изменения таможенного законодательства.

Представитель таможенной службы сказал УНИАН, что в пункте пропуска Хребенное-Рава-Русская (Львовская область) грузовым автомобилям максимум приходится ожидать в очереди 1-2 часа.

Пресс-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши Анжей ВОЙЧИК, ответственной за три пункта пропуска на границе с Украиной, сказал, что опыт предыдущих лет свидетельствует о том, что очереди в Дорогуске прекращаются в первых числах января.

По его словам, в последнее время как грузовые, так и легковые автомобили пересекают границу без очереди.

Пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Эльжбета ПИКОР сказала УНИАН, что движение на всех трех подчиненных отделу пунктах пропуска, проходит без очереди.

Справка УНИАН. На 540-километровой границе между Украиной и Польшей действует 6 автомобильных пунктов пропуска, из которых на 4 можно перевозить грузы фурами.

Єпидемия: В Киеве на карантин закрыто 18 школ

Киев. 22 декабря. УНИАН. По состоянию на 22 декабря 2009 года в связи с повышением заболеваемости среди школьников гриппом и ОРВИ в 18 столичных общеобразовательных учебных заведениях применены ограничительные меры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

На сегодняшний день, решением главных государственных санитарных врачей районов и районных управлений образования, карантин объявлен в 18 школах, что составляет 3,6% общего количества учебных заведений города, отметили в КГГА.

Согласно данным пресс-службы, в школах, которые продолжают учебу, усилены профилактические меры: применяется регулярная влажная уборка с использованием антисептических средств, проветривание и тому подобное. Кроме того, проводятся рейдовые проверки по соблюдению противоэпидемического режима, осуществляется мониторинг состояния здоровья детей. Ограничено проведение массовых мероприятий и доступ посторонних лиц в заведения образования. Активно проводится санитарно-просветительская работа по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Медицинские кабинеты учебных заведений обеспечены необходимым количеством марлевых повязок и медицинских препаратов для оказания медицинской помощи детям и персоналу.

Происшествия: Во Львове разгромили остановку нового рельсового автобуса, который открывала Тимошенко

Во Львове неизвестные разнесли остановку нового рельсового автобуса, который с 1 декабря 2009 года курсирует по маршруту «Сыхив-Львов-Пидзамче-Львов-Сыхив».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Государственного территориально-отраслевого объединения «Львовская железная дорога», вандалы полностью разнесли остановочный павильон на остановке «Гната Хоткевича».

«Железнодорожники, не жалея сил и средств, пытались активно участвовать в разрешении транспортной проблемы Львова, реализовав проект рельсового автобуса (стоимость выполненных работ — два миллиона гривен). Презентуя первого декабря новинку горожанам, железнодорожники просили лишь одно - уважать их труд, беречь рельсовый автобус и новосозданную инфраструктуру», - отмечается в сообщении пресс-центра железной дороги.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2009 года с участием премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО на главном железнодорожном вокзале Львова состоялось торжественное отправление в первый рейс городского рельсового автобуса, который курсирует по маршруту «Сыхив-Львов-Пидзамче-Львов-Сыхив».