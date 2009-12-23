ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал "Укравтодор" за год проложил всего лишь 8 километров дорог”, в котором пишет - с начала года «Укравтодор» проложил за бюджетные деньги всего лишь 7,8 км новых дорог, потратив на это 913,5 млн. гривень. Первое, что удивляет, это мизерная цифра. Второе, что изумляет, это цена, которую платит государство за такие дороги…

http://delo.ua/biznes/kompanii/ukravtodor-za-god-8-kilometrov-135631/

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Также «Дело» в материале «Украинские металлурги уходят из Италии» пишет - украинские металлурги прекратили поставки проката в Италию, проиграв конкурентную борьбу местным производителям…

http://delo.ua/biznes/rynki/ukrainskie-metallurgi-uhodjat-iz-italii-135624/

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«Дело» в публикации «Работодателям повысят обязательные отчисления в фонд соцстраха» пишет - Фонд соцстраха планирует ликвидировать дефицит в полмиллиарда за счет повышения страхового тарифа для работодателей, что обойдется бизнесу в 1 млрд гривень…

http://delo.ua/dengi/strahovanie/rabotodateljam-povysjat-objazatelnye-otchislenija-v-fond-135569/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Землю оставили в покое» пишет – вчера Верховная Рада в первом чтении одобрила продление моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2012 года. Эксперты считают, что окончательное принятие закона – лишь дело времени, поэтому аграрным компаниям будет необходимо строить свою работу на основании договоров о долгосрочной аренде земельных угодий. Тем более, что в начале торговли сельхозземлями сейчас не заинтересованы ни парламентарии, ни участники рынка…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297909

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Двойное понижение» пишет – традиционной новогодней газовой войны Украины и России в этом году, похоже, не будет. "Газпром" отложил срок расчетов с Киевом за потребленный в декабре газ на 11 января. Но НАК опять потребовала снижения объемов закупок – на этот раз с 8,75 млрд до 7 млрд кубометров в I квартале. Если "Газпром" уступит в этом вопросе, он потеряет около $600 млн. доходов только за I квартал…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297916

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Не частное дело» пишет - Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила законопроект, ужесточающий финансовый мониторинг участников фондового рынка. По рекомендации FATF физическим лицам будет запрещено владеть акциями фондовых бирж и депозитариев, а лицам с судимостями – акциями торговцев, регистраторов и компаний по управлению активами. Представители бирж не поддерживают инициативу ГКЦБФР, так как опционы на покупку их акций являются традиционным методом поощрения менеджмента…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1297910

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Издание «Экономические известия» в публикации «Банки налаживают жизнь» пишет – вчера два банка, еще недавно относившиеся к группе проблемных, порадовали новостями о существенном улучшении своего состояния: из «Национального кредита» была выведена временная администрация и назначен председатель правления, а Укргазбанк получил добро от НБУ на возобновление кредитования…

http://eizvestia.com/fin/full/4187978

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«Экономические известия» в публикации «Молочникам вернули не те льготы» пишут - возобновив дотации животноводам, депутаты не гарантировали поддержку отрасли. Спустя месяц после отмены парламент вернул льготы по НДС для молочников и животноводов. Однако из существующих законопроектов, возобновляющих эту норму, депутаты, по мнению представителей отрасли, выбрали наименее удачный…

http://eizvestia.com/markets/full/4187980

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«Газета по-киевски» в материале «95% билетов в Карпаты – раскуплены» пишет – желающие отправиться на зимний отдых должны поторопиться – остались считанные места. Еще труднее будет вернуться 9–10 января из Ужгорода и Ивано-Франковска в Киев. Эти билеты в большом дефиците…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/23/073509.html

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«Газета по-киевски» в материале «Ваше животное – заложник. Готовьте выкуп!» пишет – в Киеве появились новые «разводы»: жители столицы жалуются на спекуляции с четвероногими друзьями…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/23/072437.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Врач «скорой»: «Толкали машину вместе с фельдшером. Нам покрышки не меняли два года!» пишет - дорслужбы за ночь расчистили основные трассы, а «скорые» жалуются на лысую резину…

http://www.segodnya.ua/news/14103160.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Лотерейщики готовы работать по тем правилам, которые будут государством объявлены…» подает интервью президента крупнейшего в Украине представителя лотерейного рынка – ООО «М.С.Л.» Георгия Ложенко

https://economics.unian.net/rus/detail/30450

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Добыть» газовые документы у Нафтогаза Президенту поможет только Альфа?» пишет - Секретариат Президента запросил у Нафтогаза газовые дополнения к контракту. НАК наотрез отказывается предоставлять. Скандал был бы легко разрешим, если бы не выборы…

https://economics.unian.net/rus/detail/30520

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Навстречу новому пузырю» пишет – в России рынок недвижимости достиг дна, в новом году начнется восстановление, считают аналитики Credit Suisse. А там и до нового пузыря недалеко, добавляют их коллеги из других банков…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/23/222038

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Издание «Известия» в публикации «Молчать не вредно» пишет – те, кто из россиян оставил накопительную часть своей будущей пенсии в управлении государства, получат хорошие дивиденды к старости. Уже в первом квартале следующего года доход от инвестирования пенсионных накоплений превысит инфляцию…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136862/

(УНИАН)