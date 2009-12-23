MedImmune отзывает около 5 млн. доз вакцины против гриппа A(H1N1)

Американская MedImmune, структурное подразделение британо-шведской AstraZeneca, отзывает около 5 млн. доз вакцины против гриппа A (H1N1). Данное решение связано с тем, что препарат, который выпущен в виде спрея для носа, как оказалось, быстро утрачивает свои защитные свойства. Таким образом, большинство доз вакцины в настоящий момент оказались неэффективными, передает Associated Press.

Как отмечают представители компании, потеря препаратом его защитных свойств - весьма распространенное явление.

Ранее 800 тыс. доз вакцины по той же причине - падения эффективности ниже обозначенного на упаковке уровня - отозвала французская Sanofi-Aventis.

Вакцина против гриппа A (H1N1) поступила в продажу в США в октябре 2009г. С тех пор различные фармацевтические кампании продали на территории страны более 111 млн. доз.