В США объем продаж на вторичном рынке жилья в ноябре вырос на 7,4%

США. В ноябре 2009 года объем продаж на вторичном рынке жилья вырос на 7,4% в годовом исчислении.

В октябре 2009 года индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с октябрем 2008 года - упал на 1,9%.

Может не так быстро, как хочется, но рынок жилья США восстанавливается. Спрос стимулирует рост цен на недвижимость.