В США объем продаж на вторичном рынке жилья в ноябре вырос на 7,4%
10:18, 23 декабря 2009Разное
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США. В ноябре 2009 года объем продаж на вторичном рынке жилья вырос на 7,4% в годовом исчислении.
В октябре 2009 года индекс цен на жилье FHFA вырос на 0,6%, по сравнению с предыдущим месяцем, по сравнению с октябрем 2008 года - упал на 1,9%.
Может не так быстро, как хочется, но рынок жилья США восстанавливается. Спрос стимулирует рост цен на недвижимость.
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