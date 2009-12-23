Гриценко: новый президент должен предотвратить внутренний дефолт

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что новоизбранный глава государства должен принять безотлагательные меры для выведения страны из состояния внутреннего дефолта, к которому ведет экономическая политика действующего правительства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил в Сумах, комментируя экономическую политику правительства.

“Ситуация, в которой Украина окажется после выборов, будет тяжелой, поскольку сейчас наблюдаются негативные тенденции”, - отметил кандидат в президенты.

Он подверг критике действия Кабинета министров, отметив, что “правительство провоцирует рост безработицы и остановку предприятий из-за налогового давления, а также безответственно набирает кредиты в международных финансовых структурах”.

“Результат такой деятельности Кабмина – финансовая яма, в который оказалась Украина. То есть, внутренний дефолт – несостоятельность платить по обязательствам”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он прогнозирует, что уже в январе-феврале следующего года могут возникнуть проблемы с выплатой зарплат и пенсий. “А правительство в этой ситуации, вместо поддержки производства, ограничивает свою антикризисную программу получением кредитов от МВФ”, - отметил А.ГРИЦЕНКО, добавив, что “правительство село на иглу Международного валютного фонда”.

Он заявил, что является категорическим противником такой политики, поскольку “большинство средств, которые поступают в Украину, используется не по целевому назначению и попросту разворовывается”. “А оставшимися средствами правительство рассчитывается за российский газ или “затыкает дыры в бюджете”, - констатировал он.

А.ГРИЦЕНКО предлагает избрать другую стратегию: снижение налогового давления, поддержку тех, кто создает рабочие места.

Он также отметил, что главным заданием новоизбранного Президента станет объективная оценка глубины финансовой ямы, в которую попала Украина, быстрая разработка проекта бюджета и четкое определение приоритетов развития, а также – предотвращение ручного управления финансами, которое осуществляют действующее правительство, Минфин и Госказначейство.

“С этим всем будет разбираться новоизбранный Президент. Не отрицаю, что будет тяжело. Однако в Украине есть ресурсы для того, чтобы стало лучше уже с первого дня работы новоизбранного Президента”, - отметил А.ГРИЦЕНКО.

Он уточнил, что среди этих приоритетных заданий также “предотвращение хищения денег, которое сейчас происходит под патронатом Национального банка”. Политик напомнил, что от этого государство потеряло 120 млрд. грн.

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО настаивает на упорядочении тендерных процедур, через которые, по его словам, было украдено около 40 млн. грн. Также кандидат в президенты призывает навести порядок на таможне, в налоговой, “прекратить обдирать предприятия, собирая налоги наперед”.

“В такой сложной ситуации очень большая роль принадлежит Президенту. Когда импульсы очистки и контроль над каждой копейкой пойдут сверху, люди сразу почувствуют, как изменилось отношение государства ко всему, что происходит в стране”, - отметил он.