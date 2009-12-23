ГЛАВНОЕ на 23 декабря (день)

Хроника дня

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Экономика

Тимошенко: МВФ возобновит выделение кредитов

Очередные транши кредита Международного валютного фонда (МВФ) могут быть выделены Украине после принятия государственного бюджета на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос УНИАН о перспективе дальнейшего сотрудничества Украины и МВФ.

«Что касается сотрудничества между Украиной и МВФ – оно продолжается, и все следующие транши мы сможем получить после принятия бюджета Украины на 2010 год», – сказала премьер-министр.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе переговоров с МВФ был решен вопрос о сбалансировании финансовой ситуации в условиях отсутствия средств кредита. «Ответ на вопрос, который дает возможность в дальнейшем сбалансировать финансы Украины без заимствований, найден, и до конца недели это будет реализовано… Это не касается четвертого транша – это совсем другая модель сотрудничества. Я обязательно, когда будут закончены все процедуры, проинформирую СМИ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что речь не идет о дополнительном заимствовании средств.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины предлагает Верховной Раде принять бюджет-2010, отменив постановление о возвращении его в правительство. По словам министра Кабинета Министров Петра КРУПКО, отмена данного постановления парламента «дала бы возможность принять государственный бюджет Украины на следующий год».

В свою очередь, представитель Президента в ВР Игорь ПОПОВ отметил, что это уже «шестая версия того, почему правительство не хочет вносить бюджет» на рассмотрение парламента. Он отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в который раз выражает обеспокоенность по поводу непринятия бюджета-2010. По словам И.ПОПОВА, в данной ситуации возникают «две угрозы»: срыв финансирования президентских выборов и социальных выплат и зарплат бюджетникам в полном объеме.

Напомним, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Письмо о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов И.УМАНСКОГО 7 декабря т.г. передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобится.

В Секретариате Президента заявляют, что заявление Г.НЕМЫРИ о том, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО поставил себя вне переговорного процесса с Международным валютным фондом, является откровенной неправдой.

Украина и МВФ продолжат переговоры после Рождества

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) продолжат работу по вопросу предоставления нашей стране очередного транша кредита после рождественских каникул.

Об этом заявил сегодня журналистам исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что до Нового года этот вопрос решить не удастся. «Решение о прибытии миссии и обеспечении пересмотра (программы сотрудничества – УНИАН) будет приниматься с учетом начала бюджетного процесса, возможности обеспечения правительством функционирования временной росписи по формуле «1/12» (финансирование бюджета – УНИАН). И, безусловно, я думаю, что через несколько недель после рождественских новогодних праздников фонд будет возвращаться к рассмотрению вопроса о возможности и сроках прибытия», – сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что сегодня ожидается официальное заявление МВФ по поводу продолжения сотрудничества с Украиной.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины обратилось с письмом к МВФ, в котором содержится просьба смягчить некоторые требования фонда при продолжении сотрудничества в рамках выделения средств кредита stand-by, поскольку выполнение программы сотрудничества проходило на фоне «очень сложных» политических условий в стране.

Письмо о намерениях за подписью премьер-министра, главы Нацбанка Владимира СТЕЛЬМАХА и и.о. министра финансов И.УМАНСКОГО 7 декабря т.г. передал в МВФ вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ.

10 декабря Г.НЕМЫРЯ сказал, что Международный валютный фонд может принять решение о выделении Украине четвертого транша кредита еще в 2009 году, и для этого подпись Президента Виктора ЮЩЕНКО под письмом о продолжении сотрудничества не понадобится.

В Секретариате Президента заявляют, что заявление Г.НЕМЫРИ о том, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО поставил себя вне переговорного процесса с Международным валютным фондом, является откровенной неправдой.

Депутаты борются с последствиями финансового кризиса

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно преодоления негативных последствий финансового кризиса.

За принятие данного законопроекта проголосовали 229 народных депутатов из 439, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект разработан с целью коррекции законодательного поля и направлен на совершенствование законодательства в сфере кредитно-финансового регулирования, обеспечения стабильного функционирования банковской системы и реализации эффективных мероприятий по поддержке экономики Украины.

Ввиду неотложной необходимости повышения эффективности деятельности государственных органов в финансово-кредитной сфере и с целью обеспечения макроэкономической стабильности в Украине, в частности, предлагается увеличить срок возвращения валютной выручки с 90 до 180 дней. Кроме того, предлагается уточнить норму Закона «О налогообложении прибыли предприятий» относительно не распространения порядка особенностей формирования резервов банками и небанковскими учреждениями на компании по управлению активами.

Предусматривается также, с целью оказания поддержки банкам, которые нуждаются в финансовом оздоровлении, предусмотреть право Национального банка Украины предоставлять кредиты рефинансирования без обеспечения залога, осуществлять пролонгацию договоров о предоставлении таких кредитов и заключать договор о включении кредита рефинансирования в состав субординированного долга, и возвращение к предыдущей редакции статей 2 и 13 Закона Украины «О режиме иностранного инвестирования», то есть отмене усиленного контроля и дополнительных ограничений как утративших свою актуальность.

Финансы

Уманский: Минфин перечислил в регионы все средства

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ заявляет, что Министерство финансов перечислило во все регионы необходимые средства для обеспечения выплаты зарплат работникам бюджетной сферы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.УМАНСКИЙ сообщил сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«Все области, в том числе Крым, города Севастополь и Симферополь, получили дотации выравнивания и бюджетные займы в соответствии с расчетами, необходимыми для обеспечения выплаты заработной платы», - сказал И.УМАНСКИЙ.

В то же время, по его словам, Министерство финансов имеет информацию о нецелевом использовании бюджетных средств местными властями. «У нас есть уже много примеров, когда области собственные средства и те средства, которые перечислены в виде дотаций из государственного бюджета, использовали на другие цели и другие расходы, оставляя проведение расчетов по выплате заработной платы на последнюю очередь», - сказал он.

И.УМАНСКИЙ объясняет такое поведение местных чиновников политической ситуацией, которая сложилась в связи с президентской избирательной кампанией. «Прежде всего, это политические игры перед президентскими выборами, а во-вторых, это такая игра, поскольку, понимая, что правительство не позволит сорвать выплаты заработной платы, к сожалению, есть примеры злоупотребления с использованием бюджетных денег», - объяснил и.о. министра.

И.УМАНСКИЙ напомнил, что на прошлой неделе правительство приняло решение о выделении регионам дополнительных дотаций в размере 1,7 млрд. грн. для обеспечения выплаты зарплат в бюджетной сфере для всех регионов страны.

«Родовид Банк» нужно докапитализировать на 6,5 млрд.грн.

Для перевода депозитных вкладов из банка «Надра» в «Родовид Банк» необходимо провести докапитализацию «Родовид Банка» на 6,5 млрд. грн.

Об этом сегодня в комментарии журналистам сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

Он отметил, что общая сумма обязательств по депозитам банка «Надра» перед физическими лицами составляет приблизительно 7,2 млрд. грн., и из этой суммы приблизительно 6,5 млрд. грн. – объем гарантированных вкладов.

«Скорее всего, формула и цифра, которые будут необходимы и внесены Национальным банком по дополнительной капитализации «Родовид Банка» будут рассчитываться с учетом, в первую очередь, гарантированной суммы Фондом гарантирования вкладов (6,5 млрд. грн. – УНИАН), а остальная сумма будет обеспечена путем передачи активов от банка «Надра» «Родовид Банку», - отметил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, на своем сегодняшнем заседании Кабинет министров Украины намерен принять решение о переводе счетов вкладчиков банка «Надра» и активов банка в «Родовид Банк». Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании КМУ.

Она подчеркнула, что процедура передачи счетов и активов будет аналогична той, которая была использована при передаче счетов «Укрпромбанка» «Родовид Банку».

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что этот вопрос на заседании правительства будет рассмотрен первым. «Сейчас мы предлагаем включить в повестку дня и принять – мы это первым вопросом и рассмотрим – постановление о том, что все вкладчики «Надра Банка» вместе с активами «Надра Банка», которые частично обеспечивают погашение вкладов, были переданы в «Родовид Банк» и чтобы до конца этого года, а точнее на Новый год, люди имели возможность получить свои вклады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что эта процедура согласована с международными финансовыми организациями и высказала надежду, что Национальный банк будет содействовать процессу перевода активов.

Эксперт: рост курса доллара возможен

В следующем году возможен рост курса доллара к гривне как из-за политических причин (выборы президента и относительная политическая нестабильность в Украине), так и по экономическим причинам.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВЫДЕНКО.

По его словам, «сейчас на рынке предложение продолжает превышать спрос на валюту, что позволило НБУ несколько раз выходить на рынок с покупкой валюты, не допуская резкой ревальвации гривни».

Как прогнозирует И.ДАВЫДЕНКО, до конца года резких колебаний курса доллара к гривне, вероятно, не будет, если НБУ будет также своевременно реагировать на вызовы рынка. Тем не менее, полагает он, относительное укрепление гривни к доллару, которые наблюдается в течение последних нескольких недель, нестабильно.

Строительство

Онищук займется урегулированием проблем вкладчиков «Элита-Центра»

Правительство назначило министра юстиции Николая ОНИЩУКА координатором законодательного урегулирования проблем вкладчиков «Элита-Центра».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Мы разобрались с ситуацией, и считаем, что без принятия специального закона, который будет регулировать этот вопрос через бюджет города Киева, через специальное обращение с конфискованным у “Элита-Центра” имуществом, через специальную процедуру обеспечения людей, а это почти 2 тысячи киевлян, квартирами, этот вопрос решить будет очень тяжело», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер сообщила, что такое решение сегодня было принято по результатам отчета всех ветвей власти, которые занимаются решением проблем обманутых вкладчиков «Элита-Центра».

«Единственное, что мы не можем, - заслушать Генеральную прокуратуру и, к сожалению, не можем заслушать КГГА, потому что это все же те ветви власти, которые не подчинены правительству», - сообщила Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, министру юстиции Н.ОНИЩУКУ поручено разработать и представить на рассмотрение Кабмина и в дальнейшем в Верховную Раду проект закона о решении проблем вкладчиков «Элита-Центра».

ТЭК

В Украине реализация бензина через АЗС в ноябре сократилась на 8,4%

В Украине реализация бензина через сеть АЗС, которая насчитывает 6223 единицы, в ноябре 2009 года сократилась на 8,4% по сравнению с ноябрем 2008 года – до 288 тыс. тонн, а реализация дизельного топлива увеличилась на 4,2% – до 141,9 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,1% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 38% – А-90-93, 6,9% – А-72-80.

В ноябре т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,872 млрд. грн., из которой 2,814 млрд. грн. (72,7%) составил розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 1,058 млрд. грн. (27,3%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 декабря т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 149,1 тыс. тонн бензина и 74,3 тыс. тонн дизтоплива.

Агро

УКАБ: Президент подпишет аграрный антикризисный закон в ближайшее время

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) надеется на подписание в ближайшее время Президентом принятого Верховной Радой 22 декабря т.г. так называемого аграрного антикризисного закона, сообщает АПК-Информ.

"Мы надеемся, что Президент Украины как можно быстрее подпишет этот закон, поскольку документ имеет большое значение для аграрного сектора", - сказал президент УКАБ Алекс Лисситса на пресс-конференции 22 декабря.

В то же время, он отметил, что некоторые нормы закона вызывают множество вопросов. По словам президента ассоциации, это касается отчисления мясо-молочными предприятиями НДС не напрямую аграриям, как это было ранее, а в специальный фонд государственного бюджета для дальнейшей выплаты дотаций на одну корову. А.Лисситса подчеркнул, что неизвестно, как будут распределяться эти средства из спецфонда, подпадут ли под дотирование хозяйства населения.

Руководитель группы экспертов ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Владимир Лапа отметил, что действовавший ранее специальный режим взимания НДС при реализации молока и мяса был достаточно эффективным, особенно в условиях финансового кризиса. Возобновление налоговых льгот, по его мнению, в целом положительно скажется на ситуации в отрасли. Однако эксперт считает, что при реализации нормы о перечислении НДС мясо-молочными предприятиями в спецфонд для дальнейшей выплаты дотаций на одну корову, поддержки лишатся другие направления животноводства, в частности свиноводство.

"По нашим подсчетам, при отмене поддержки производителей свинины около 40% этих предприятий станут убыточными", - сказал В.Лапа.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,96 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 22 декабря.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 22 декабря и сегодня составляет 11,31/11,48 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,27-11,40 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 22 декабря повысился на 0,4% и составляет в среднем 0,2515 грн./рубль, курс продажи не изменился – 0,2635 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,95 грн./долл., продажи – 7,99 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,98-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 22 декабря и сегодня составляет 11,31/11,47 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,27-11,36 грн./евро, по продаже – в пределах 11,38-11,55 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 22 декабря повысился на 1% и сегодня составляет 0,2502 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,2% – до 0,2643 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2100-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2750 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 23 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,969, к евро – 11,378935, к российскому рублю – 0,26176.