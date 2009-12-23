Будущее авиапрома зависит от отношений с Россией

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что будущее украинской авиастроительной отрасли зависит от отношений с Россией.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление руководителя программы летных испытаний военно-транспортного самолета Ан-70 Николая ВОРОБЬЁВА о том, что Министерство обороны РФ перечислило первые 3 млн. долларов для завершения подготовки машины к запуску в серию. Государственное финансирование программы Ан-70 украинской стороной в 2009 году запланировано по линии Стабилизационного фонда в объеме 170 млн. грн., но на сегодняшний день выделено только 30 млн. грн. В августе этого года Россия после трехлетнего перерыва вернулась в проект Ан-70, обязавшись выделить на него в ближайшие три года около 90 млн. долларов.

«Сама жизнь показывает, что продвигать наиболее передовые технологии украинским предприятиям удобнее всего в сотрудничестве с россиянами», - сказал С.ТИГИПКО.

«Экономический кризис заставил Москву отказаться от попыток политизировать военно-техническое сотрудничество с Украиной. Хотя как ни пытались лоббисты российских авиационных предприятий сыграть на эмоциях руководства своей страны, преимущество было отдано не их макетам, а готовой украинской машине. Несколько лет назад в аналогичной ситуации страны НАТО выбрали самолет A400M, который существовал на тот момент лишь как компьютерная модель», – напомнил С.ТИГИПКО.

Он отметил, что этот год стал прорывным для украинско-российского сотрудничества в сфере авиастроения: расширяется выпуск пассажирских Ан-140 и Ан-148, достигнута договоренность о возобновлении выпуска крупнейших в мире грузовых самолетов «Руслан».

«Размышления о том, что в короткой перспективе натовские заказы заменят украинскому ВПК взаимодействие с Россией, безосновательны. Если западные страны и делают крупные закупки, то только для зависимых от них стран третьего мира наподобие Ирака. И то речь идет только о бронетранспортерах. Наиболее высокотехнологичную продукцию мы и в дальнейшем можем выпускать и разрабатывать только в партнерстве с российскими компаниями», – убежден С.ТИГИПКО.