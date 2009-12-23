В случае победы Тимошенко стоит ожидать передела собственности

В случае победы на выборах Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО политическая ситуация будет более-менее стабильной, но в экономическом плане стоит ожидать передела собственности и исчезновения из информационного пространства некоторых нынешних олигархов, которые перейдут в разряд «врагов народа».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Харькове сказал директор Института Горшенина политолог Кость БОНДАРЕНКО, ссылаясь на «футуристические прогнозы», сделанные на совместном семинаре Института Горшенина и газеты «Левый берег». Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Института Горшенина.

Характеризуя возможные последствия президентских выборов, К.БОНДАРЕНКО сказал: «Неделю назад провели семинар, посвящённый некоторым футуристическим прогнозам. Хотелось бы отметить несколько тезисов. В случае победы Ю.ТИМОШЕНКО можно говорить о более-менее стабильной ситуации в стране в политическом плане. Но в экономическом плане - стоит ожидать передела собственности и исчезновения из информационного пространства некоторых нынешних олигархов, которые перейдут в разряд «врагов народа». В отношениях с Россией и Западом будет наблюдаться паритет. Правительство будет преимущественно состоять из технических министров – в том числе и технического премьер-министра. Исполнительная власть будет находиться в ручном управлении Президента Ю.ТИМОШЕНКО».

Согласно прогнозам, озвученным экспертом, «победа В.ЯНУКОВИЧА наверняка приведёт к конфликту между Президентом и премьером (коим будет оставаться неопределённо долгое время Ю.ТИМОШЕНКО). Это, скорее всего, выльется в досрочные парламентские выборы».

Проводя исторические параллели, К.БОНДАРЕНКО отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО воспринимается сегодня как некая реинкарнация Екатерины Второй, а Виктор ЯНУКОВИЧ – как аналог Леонида Ильича Брежнева. «Стране предложен выбор между двумя историческими персонажами, а не между двумя украинскими политиками», - считает политолог.