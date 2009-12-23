Гриценко отказался от поддержки олигархов

Кандидат на пост Президента Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что отказался от поддержки своей избирательной кампании со стороны олигархического капитала, потому что не хочет победить ценой продажи страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО, об этом он заявил во время общения с журналистами в Прилуках Черниговской области.

По его словам, “выборы Президента Украины будет контролировать не только общество, но еще и олигархи, которые финансируют кампании некоторых кандидатов”.

А.ГРИЦЕНКО считает, что “те, кто вкладывают миллиарды в выборы, будут следить друг за другом: “ТИМОШЕНКО будет следить за ЯНУКОВИЧЕМ, ЯНУКОВИЧ – за ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО – за ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧЕМ, ЛИТВИН – за всеми тремя”.

“Это все будет делаться для предотвращения каким-либо махинаций”, - отметил он и выразил уверенность, что результаты выборов удастся защитить, и силового варианта развития событий не будет.

“Выборы завершатся спокойно, а любые попытки привлечь силовиков будут напрасными”, - убежден А.ГРИЦЕНКО.

По его словам, те, кто “стоят за спинами у наиболее рейтинговых кандидатов и тратят миллиарды гривень на рекламные ролики, биллборды и концертные туры, надеются потом отбить в десять раз больше”.

Именно поэтому, по словам кандидата в президенты, он отказался от поддержки олигархического капитала, поскольку «не хочет продавать свою страну и независимую политику какому-то олигарху за президентское кресло». “Такой ценой оно мне не нужно”, - заявил А.ГРИЦЕНКО.