Ющенко удивлен уходом ВР на каникулы без бюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО удивлен решением парламента уйти на каникулы, не приняв государственный бюджет на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью Крымской областной государственной телерадиокомпании.

В.ЮЩЕНКО считает, что парламент не принял госбюджет на 2010 год по вине коалиции.

«Это не Верховная Рада не приняла бюджет, это не приняло большинство, которое возглавляет ТИМОШЕНКО. Потому что за повестку дня в Верховной Раде отвечают, слава Богу, не коммунисты, а отвечают те, кто называет себя большинством», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что за последние 18 лет Украина еще не видела такого беспорядка в вопросах, которые относятся к компетенции премьер-министра.

«В парламенте Украины, я хочу заявить это официально, нет проекта бюджета на 2010 год, поданного премьер-министром», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты внесли изменения в календарный план работы пятой сессии, согласно которым 24 и 25 декабря ВР не будет работать в пленарном режиме.

Планируется, что ближайшее заседание парламента состоится в соответствии с календарным планом 19 января 2010 года.