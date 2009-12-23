Анонс на 24 декабря

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит Сумы

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Состоится собрание акционеров ПФТС

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Состоится заседание НКРЭ

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Президент Украины Виктор Ющенко осуществит рабочую поездку в Днепропетровскую область. Планируется, что Глава государства во время поездки ознакомится с условиями работы Днепропетровской областной клинической больницы им. И.Мечникова. В частности В.Ющенко примет участие в открытии консультативной поликлиники и проведет встречу с медицинским персоналом больницы. Также Президент Украины ознакомится с работой ГП «Днепропетровского научно-производственного комплекса «Электровозостроение».

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9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автобус - 2009. Итоги 2009 года для производителей автобусов «Эталон». Перспективы отечественного автобусостроения». Участники: президент Корпорации «Эталон» В.Бутко; руководители предприятий корпорации, разработчики автобусной техники. К участию также приглашены: представители Киевской и Черниговской областных госадминистраций, Министерства транспорта и связи Украины и Министерства промышленной политики Украины, руководители общественных организаций - Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП), и ассоциации «Укравтопром» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. С 9-15 начнется демонстрация новых автобусов производства корпорации «Эталон» (площадка у входа в «Украинский дом», ул. Крещатик, 2).

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Состоится пленарное заседание ІV сессии Киевского городского совета VI созыва. (ул. Крещатик, 36, 4-й этаж, зал заседаний). Нужна аккредитация. Телефоны:278-24-64, 050 526-27-73 до 17-00 23 декабря.

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Состоится заседание Градостроительного совета. Вопросы: Концепция комплексной реконструкции, реставрации и реабилитации Андреевского cпуска и Контрактовой площади; Эскизный проект благоустройства Троицкой площади перед НСК «Олимпийский».

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Пресс-конференция министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексея Кучеренко на тему: «Антикризисный пакет для ЖКХ - свет в конце тоннеля» по результатам принятия Правительством ряда важных для жилищно-коммунальной отрасли нормативно-правовых актов.

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Відбудеться прес-конференція Голови Державної служби автомобільних доріг Вадима Гуржоса на тему «Діяльність Укравтодору. Підсумки року».

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Круглый стол на тему: "Тенденции развития юридического бизнеса в 2009 году: подведение итогов и прогнозы на следующий год". Организатор - "Юридическая газета".

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Пресс-конференция, посвященная подписанию Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией украинских банков (АУБ) и Независимой ассоциацией украинских коллекторских агентств (НАУКА). Участники: президент АУБ Александр Сугоняко, президент НАУКА Кирилл Ципривуз. АУБ та НАУКА подпишут Меморандум о сотрудничестве отностилеьно содействия защиты прав кредиторов, улучшения качества активов украинской банковской системы, налаживания действенного сотрудничества на уровне: заемщик - кредитор - коллектор, формирование цивилизованного и прозрачного рынка коллекторских услуг, противодействия недобросовестным методам работы на коллекторскому рынке и т.п.

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Пресс-конференция на тему: «Слышит ли власть голос независимых профсоюзов?”. Приглашены: Роберт Пайковски, директор программы в Украине американского центра международной профсоюзной солидарности; Михаил Волынец, народный депутат Украины, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украиныэ

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Состоится конференция на тему: „Новые подходы к организации рекламной деятельности и сотрудничества с участниками рекламного рынка”. Участники: Юрий Труханов, начальник службы по управлению имущественными и земельными ресурсами Юго-Западной «Укрзалізниці»; Наталия Шайдюк,директор рекламного агентства „РТМ-Украина”; Эдуард Андрейченко, ген.директор ООО «УКРАИНА-АРТ» и другие (конференц-зал Управления Юго-Западной железной дороги, ул. ИІ.Франко, 19). Нужна аккредитация. Телефоны: 585-30-15, 067-245-6-245.

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12-30 - в УНИАН состоится презентация концепции программы «Новый Донбасс». В презентации примут участие: народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская, активисты народной инициативы «Новый Донбасс» Александр Хополов и Артем Салихов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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14-00 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Благотворительная инициатива “Лікар.інфонд”: игровые площадки для детских домов Украины", при содействии Украинского форума благотворителей и Укрсиббанка BNP Paribas Group. Участники: президент МБФ “Лікар.інфонд” Елена Костюкова, исполнительный директор МБФ “Лікар.інфонд” Лариса Слюнченко, менеджер проектов, УФБ Дарья Непочатова, директор службы Бренда и Рекламы Укрсиббанка BNP Paribas Group Лилия Зубарева, директор Изяславской специализированной школы-интерната для детей с последствиями полиомелита и церебрального паралича Юрий Хиленюк, директор Черниговского приюта для детей Павел Плотников (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: +38 (044) 201 22 71, T_Shikerjavaja@ukrsibbank.com. Начало аккредитации на месте в 13-45.

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Будет работать прямая телефонная линия по вопросам администрирования и ведения государственных реестров и Единого банка данных о налогоплательщиках - юридических лицах. А также по внедрению автоматизированных информационных технологий и систем и предложений в этой отрасли. Планируется, что участие в «прямой» телефонной линии примут зам.председателя ГНА Украины Василий Регурецкий и директор Департамента информационно-аналитического обеспечения процессов налогообложения Сергей Шевченко.

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