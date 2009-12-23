Главное на 23 декабря (вечер)

Финансы

Кабинет министров сегодня на заседании принял решение о переводе вкладов физических лиц из банка «Надра» в государственный «Родовид Банк» и части активов из банка «Нвдра» в «Родовид Банк».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы переводим вкладчиков физических лиц - граждан Украины вместе с частью активов банка «Надра» в «Родовид Банк». Сегодня такое решение правительства принято», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер в который раз отметила, что рекапитализация банков не является обязанностью правительства, но Кабмин пошел на такой шаг ради защиты интересов граждан Украины.

По ее словам, сегодня это решение будет направлено в Национальный банк Украины. «От Национального банка нужен только один шаг - чтобы управляющий банком «Надра», который поставлен от Нацбанка, передал в «Родовид Банк» счета граждан Украины - физических лиц, которые держат депозиты в банке «Надра», и передал активы, которые обеспечивают выполнение таких обязательств перед гражданами Украины. Мы будем настаивать на этом публично, и считаем, что Национальный банк обязан передать счета людей, которым не вернули депозиты, в «Родовид Банк», а «Родовид Банк» готов организовать работу, и он уже не один раз это делал», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО также пообещала, что после завершения президентских выборов люди, причастные к выводу капиталов и объемов рефинансирования в оффшорные зоны через банк «Надра», будут привлечены к ответственности.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что банк «Надра» разваливали, полностью банкротили и обескровливали, и сегодня идет распродажа активов банка «Надра» без учета возврата людям сбережений – все это Партия регионов и люди, которые стоят возле лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА», - сказала глава правительства.

«После завершения президентской кампании мы окончательно отстраним от власти те криминальные группировки, мы вернем людям все депозиты, которые они потеряли сегодня в обанкротившихся банках, банкротство которых состоялось как раз не на фоне финансового кризиса, а на фоне финансовых преступлений, происходивших с рефинансированием и финансовыми ресурсами для банков», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и начал процедуру ликвидации «Восточно-Европейского банка» (Киев).

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка, текстом которой располагает УНИАН.

«Национальный банк Украины сообщает, что согласно постановлению правления Национального банка Украины от 18 декабря 2009 г. № 756 с 21 декабря 2009 г. отозвана банковская лицензия у Акционерного коммерческого банка “Восточно-Европейский банк” и инициирована процедура ликвидации банка», - говорится в сообщении.

Украина достигла договоренности с Международным валютным фондом (МВФ) о возможности использования золотовалютных резервов Национального банка для покрытия дефицита государственного бюджета.

Об этом УНИАН стало известно от украинского источника, детально информированного о результатах переговоров украинской правительственной делегации с руководством МВФ, прошедших на днях в Вашингтоне.

«Решение о выделении очередного транша пока принято не будет, однако достигнута договоренность о возможности использовать золотовалютные резервы для покрытия текущих расходов бюджета», - сказал собеседник агентства.

Общая сумма исковых требований к Украине на сегодня превышает 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины со ссылкой на министра юстиции Николая ОНИЩУКА.

«Основная часть из них была заявлена в сентябре и октябре 2009 года, то есть после того, когда был принят и начал выполняться Государственный бюджет на 2009 год», - говорится в сообщении.

В связи с этим Кабинет министров Украины принял в среду, 23 декабря, решение о выделении 20 млн. гривень из резервного фонда Госбюджета Украины Минюсту для представления интересов государства в международных судах.

"Выделение средств должно способствовать надлежащему представлению интересов Украины в зарубежных юрисдикционных органах. В частности, предупреждению наложения арестов на собственность государства Украина за рубежом путем обеспечения выполнения решений иностранных судов и предотвращению создания негативных прецедентов для Украины», - говорится в сообщении.

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) по депозитам в национальной валюте на уровне В2.

Об этом сообщается на официальном сайте Moody`s.

Согласно сообщению, рейтинговое агентство также подтвердило рейтинг «ПУМБ» по национальной шкале на уровне A3.ua.

Кроме того сообщается, что остались без изменений долгосрочный рейтинг банка по депозитам в иностранной валюте В3, краткосрочный рейтинг банка Not Prime и рейтинг финансовой устойчивости Е+. Рейтинги банка по депозитам в иностранной и национальной валюте имеют негативный прогноз.

В сообщении указывается, что Moody`s подтвердило рейтинги «ПУМБ» после успешного завершения процесса реструктуризации внешних обязательств банка на сумму 275 млн. долл.

По классификации Moody`s, ценные бумаги и эмитенты, которым присвоены рейтинги группы B, считаются достаточно рискованными для долгосрочных инвестиций.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9640/7,9750 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 7,9610/7,9655 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни повысились – 7,9630/7,9660 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,97 грн./долл., а так же вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 7,965 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2611/0,2615 грн./рубль, а к 12:00 цены понизились до 0,2609/0,2612 грн./рубль. К закрытию цены выросли - 0,2614/0,2618 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,37 рублей за доллар (-0,18).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4235/1,4290 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,3495/11,3675 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 11,3415/11,3495 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 11,3575/11,3635 грн./евро.

Пищевая промышленность

Кабинет министров Украины отменил обязательную сертификацию продуктов питания, за исключением предназначенных для детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам глава Госкомпредпринимательства Александра КУЖЕЛЬ со ссылкой на решение, принятое на сегодняшнем заседании правительства.

«Отменена обязательная сертификация продуктов питания. Оставили только сертификацию детского питания», - сказала она.

А.КУЖЕЛЬ пояснила, что необходимость данной обязательной сертификации на сегодняшний день отпала, поскольку качество продукции контролирует ряд специализированных контролирующих органов, в том числе ветеринарии.

Фондовый рынок

Совет ПФТС принял решение об исключении из Ассоциации ПФТС 36 компаний и банков за неуплату членских взносов, сообщили УНИАН в пресс-службе ПФТС.

В частности, совет решил исключить из Ассоциации АБ "Банк регионального развития", АБ "Днестр", ООО "Шаг МТ", ООО "Сфера Капитал", ООО "Тетрайдер", ООО "Росан-Ценные бумаги", ООО "Валори Инвест", ООО "Голден Гейт Бизнес", ООО "Интеринвестброк", ООО ФК "Клиринговый дом", ЗАО "Мегаполис Капитал", ООО "Пилот", ЗАО "София-Ценные бумаги", ООО "Стокмастер - Инвест", ООО "Абрис-инвест", ООО "Агентство корпоративных инвестиций", АБ "Арма", ООО "ВиЭйБи Капитал", ООО "Воинтер", АБ "Бриллиант", АБ "Интербанк", ООО "Киев Секьюритиз Групп", ООО "Киевская фондовая компания", ООО ИФК "МаксимА", ООО "Максимум Капитал", ООО "Планета Брок", ООО "Профит Брок", ООО "Ринако-Финанс", ООО "Статус Инвест", ООО ФК "Стокс-2007", ООО СК "Сток-Трейдер", ООО "Фондовый союз Украина", ООО "Фарватер-Инвест", ООО "Финтайм", ООО "Алькор-Финанс", ОАО "Банк БИГ Энергия". Задолженность по неуплаченным взносам колеблется от одного до трех кварталов 2009 г.

Решение принято 22 декабря т. и вступает в силу в случае непогашения задолженности вышеуказанными членами Ассоциации до 16:00 23 декабря 2009 г.

Фонд государственного имущества Украины принял решение выставить на продажу находящийся в госсобственности 50,01%-ный пакет акций ЗАО "Одесская киностудия".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ, номинальная стоимость госпакета акций "Одесской киностудии" составляет 31,08 млн. грн.

В ноябре 2007 г. ФГИУ пришел к выводу о нецелесообразности приватизации ЗАО "Одесская киностудия".

Как тогда сообщили УНИАН в Фонде, ФГИУ пришел к такому выводу, исходя из необходимости обеспечения государственного контроля за развитием предприятия по основному профилю деятельности, признавая значение Одесской киностудии художественных фильмов для украинского кинематографа и культуры в целом и пр.

Справка УНИАН. ЗАО "Одесская киностудия" было зарегистрировано 2 декабря 2005 г., государственная доля составляет 50% уставного капитала плюс 1 акция.

ФГИУ выступил соучредителем ЗАО "Одесская киностудия", в уставный фонд которого со стороны государства был передан целостный имущественный комплекс государственного предприятия "Одесская киностудия художественных фильмов".

Негосударственным соучредителем общества, по предложению Министерства культуры и туризма, выступило ООО "Новая киностудия", которое оплатило 50% уставного капитала минус 1 акция общества путем перечисления денежных средств в размере 31,1 млн. грн.

(УНИАН)