Ющенко за роспуск парламента и скорейшую отставку премьера

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказывается за необходимость роспуска парламента и скорейшей отставки Юлии ТИМОШЕНКО с должности премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью Крымской областной государственной телерадиокомпании,

«Такой парламент достоин одного – роспуска», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что в Верховной Раде нет большинства, и нет премьер-министра, который бы был лидером этого большинства и влиял на принятие парламентом таких важных для страны документов, как государственный бюджет.

Критикуя работу главы правительства, в частности за отсутствие проекта бюджета на следующий год, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что «этот премьер-министр доживает последние дни. Грязной метлой нужно гнать этого премьер-министра и это большинство, потому что они не способны отвечать на ключевые вызовы страны, на организацию государственных институтов нации», - заметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что уровень выполнения госбюджета в текущем году - самый низкий за последние 18 лет.

По словам Президента, на сегодняшний день государство не возместило предпринимателям НДС на сумму 20 млрд. грн., заранее взыскало налоги включительно по март на сумму 12 млрд. грн.

«И поэтому украинская экономика падает, и не потому, что мировой кризис, а потому, что кризис у нас на седьмом этаже сидит, где кабинет премьер-министра», - сказал В.ЮЩЕНКО.