В ноябре личные доходы американцев выросли на 0,4%

США. В ноябре 2009 года личные доходы американцев выросли на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем.

США. В ноябре 2009 года личные расходы американцев выросли на 0,5%, по сравнению с предыдущим месяцем.

У американцев даже в условиях кризиса расходы растут быстрее доходов. Для мировой экономики эта новость стала катализатором положительного настроения. Американцы все больше тратят, а это значит, что спрос в США на подъеме.