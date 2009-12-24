В ноябре личные доходы американцев выросли на 0,4%
09:29, 24 декабря 2009Разное
0
США. В ноябре 2009 года личные доходы американцев выросли на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем.
США. В ноябре 2009 года личные расходы американцев выросли на 0,5%, по сравнению с предыдущим месяцем.
У американцев даже в условиях кризиса расходы растут быстрее доходов. Для мировой экономики эта новость стала катализатором положительного настроения. Американцы все больше тратят, а это значит, что спрос в США на подъеме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter