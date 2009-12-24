В ноябре личные доходы американцев выросли на 0,4%

09:29, 24 декабря 2009
Разное
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США. В ноябре 2009 года личные доходы американцев выросли на 0,4%, по сравнению с предыдущим месяцем.  

США. В ноябре 2009 года личные расходы американцев выросли на 0,5%,  по сравнению с предыдущим месяцем. 

У американцев даже в условиях кризиса расходы растут быстрее доходов. Для мировой экономики эта новость стала катализатором положительного настроения. Американцы все больше тратят, а это значит, что  спрос в США на подъеме.

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