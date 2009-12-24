ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 декабря

Украинские СМИ

«Дело» публикует материал «Черновецкий снова распродает киевские земли», в котором пишет - столичные власти во главе с Леонидом Черновецким устроили очередной земельный передел. Сегодня на сессии Киеврады будет роздано более сотни участков…

http://delo.ua/vlast/politika/chernoveckij-snova-rasprodaet-kievskie-zemli-135699/

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Также «Дело» в материале «Депутаты пытаются отменить антикоррупционный закон» пишет - Верховная Рада отложила на три месяца реализацию нового антикоррупционного законодательства. Это грозит Украине попаданием в черные списки FATF…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/deputaty-pytajutsja-otmenit-antikorrupcionnyj-zakon-135698/

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«Дело» в публикации «12 претендентов на пост главы НБУ» пишет - Владимир Стельмах уходит. И, похоже, ни у кого не вызывает сомнений, что в 2010 году на украинском банковском рынке появится новое лицо. "Инвестгазета" оценила украинских банкиров, чиновников и политиков и нашла 12 претендентов на пост главы НБУ…

http://delo.ua/dengi/banki/12-pretendentov-post-glavy-nbu-135680/

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Издание «Коммерсант-Украина» в публикации «Дефицит оправдывает средства» пишет – Кабмин нашел способ профинансировать дефицит госбюджета, даже если четвертый траш кредита Международного валютного фонда почти на $4 млрд будет получен не ранее завершения президентских выборов. КМУ попросил фонд перераспределить средства предыдущих траншей и забрать ресурсы у Нацбанка уже на этой неделе. Ющенко выступил категорически против таких действий, а в МВФ сообщили, что сценарий правительства сложен для реализации…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1298383

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Украинскую нефть смешали с импортной» пишет – Кабмин вчера принял решение о привязке цены украинской нефти, продаваемой с аукционов, к таможенной стоимости импортной. Таким образом правительство пытается прекратить злоупотребления, возникающие в процессе продажи углеводородов. Участники рынка эту инициативу одобряют, но считают ее лишь компромиссом, а не окончательным решением проблемы…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1298388

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«Коммерсант-Украина» в публикации «Ан-124 влетает в оборонзаказ» пишет - Россия возобновляет остановленное в середине 1990-х годов производство крупнейших в мире серийных грузовых самолетов Ан-124 "Руслан", в котором будут участвовать украинские разработчики и производители. Президент РФ Дмитрий Медведев поручил внести в госпрограмму вооружения до 2020 года закупку сразу 20 "Русланов". А гражданские перевозчики заявляют о намерении приобрести еще более 60 машин, коммерческая цена каждой из которых может составить $200 млн.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1298392

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Издание «Экономические известия» в публикации «Киевгорстрою» поменяли голову» пишет – новым главой правления ХК «Киевгорстрой» стал Василий Можар. Предыдущего руководителя столичного строительного гиганта Петра Шилюка уволили вчера на собрании акционеров. Примечательно, что сам господин Шилюк при этом не присутствовал. За последние несколько лет уже появилась примета: если на собрание акционеров «Киевгорстроя» не пускают журналистов, значит будет скандал или грандиозные изменения. Вчерашний день не стал исключением…

http://eizvestia.com/markets/full/4188063

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«Экономические известия» в публикации «Рынок ждет игры на повышение» пишут - уходящий год для украинских торговцев нефтепродуктами был не из лучших. Они оказались зажатыми между просевшим на 20% спросом, с одной стороны, и агрессивным демпингом крупнейшего игрока на нашем нефтерынке группой «Приват» — с другой. Но, по мнению экспертов, в следующем году тенденции на розничном рынке нефтепродуктов кардинально изменятся…

http://eizvestia.com/markets/full/4188049

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«Газета по-киевски» в материале «Рада – не волк, в лес не убежит» пишет – депутаты устроили себе каникулы досрочно: на работу выйдут только после выборов, 19 января. Такое решение парламент принял на вчерашнем заседании голосами ПР, КПУ, НУ-НС и Блока Литвина. А страна осталась без бюджета…

http://mycityua.com/articles/country/2009/12/23/202851.html

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«Газета по-киевски» в материале «А в Бортничах верят: кирпа живой» пишет – 27 декабря исполняется пять лет со дня загадочной смерти Георгия Кирпы. «Газета…» прошлась по адресам покойного министра…

http://mycityua.com/articles/city/2009/12/24/053651.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Жильцы дома, взорвавшегося в Евпатории, вспомнят тех, кого потеряли» пишет - сегодня в 21.30 у руин дома № 67 по ул. Некрасова в Евпатории соберутся сотни людей с зажженными свечами почтить память 27 погибших жильцов 5-этажки, где год назад, вечером 24 декабря, прогремел взрыв…

http://www.segodnya.ua/news/14103764.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Цены на сахар: сладкой жизни ждать не стоит...» пишет - цена сахара на мировых рынках бьет исторические максимумы, что аукнулось и в Украине. А прогнозируемый дефицит этого продукта и потребность импорта не сулят сладкого будущего...

https://economics.unian.net/rus/detail/30769

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Солотвинский солерудник - катастрофа с землетрясением на перспективу...» пишет - ГП «Солотвинский солерудник» теряет как стратегическое значение для экономики и безопасности государства, так и региональное - градообразующего предприятия. А согласно выводам ученых, еще и угрожает техногенной катастрофой...

https://economics.unian.net/rus/detail/30830

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Займы под контролем» пишет – правительство РФ собирается ограничивать внешние займы госкорпораций и госкомпаний, заявил вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. Прямого запрета не будет, речь пока идет лишь о неформальной рекомендации…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2009/12/24/222178

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Издание «Известия» в публикации «На каникулах не воюем» пишет – руководство "Газпрома" решило не портить себе новогодние каникулы. Вопреки сложившейся традиции в этот раз газовая монополия не будет отключать Украине газ в первые дни нового года. Чтобы спокойно отдохнуть, топ-менеджеры компании отложили срок оплаты Украиной декабрьских поставок газа на 11 января. Если Киев заплатит, все и дальше будет хорошо, а если нет - конфликт разгорится уже в рабочие дни…

http://www.izvestia.ru/economic/article3136870/

(УНИАН)