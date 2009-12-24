Дефицит платежного баланса Украины за 11 мес. составил 13,5 млрд. долл.

Украина. За январь-ноябрь 2009 года дефицит платежного баланса составил 13,5 млрд. долл. Дефицит текущего счета - 1,3 млрд долл., дефицит рынка капитала и инвестиций - 12,5 млрд. долл.

Чудо не состоялось, украинской экономике не удалось за счет экспортной выручки перекрыть отток денег на рынке капитала. Успокаивает только одно обстоятельство, что дефицит не очень большой.