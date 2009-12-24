Дефицит платежного баланса Украины за 11 мес. составил 13,5 млрд. долл.
10:45, 24 декабря 2009Разное
0
Украина. За январь-ноябрь 2009 года дефицит платежного баланса составил 13,5 млрд. долл. Дефицит текущего счета - 1,3 млрд долл., дефицит рынка капитала и инвестиций - 12,5 млрд. долл.
Чудо не состоялось, украинской экономике не удалось за счет экспортной выручки перекрыть отток денег на рынке капитала. Успокаивает только одно обстоятельство, что дефицит не очень большой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter