В Украине за ноябрь объем выданных кредитов сократился на 4,9 млрд.грн., доля проблемных займов - рост на 0,7 п.п.

Украина. За ноябрь 2009 года общая сумма выданных кредитов банками сократилась на 4,9 млрд. грн.

Украина. В ноябре 2009 года доля проблемных кредитов в банковском секторе выросла на 0,7 п.п. и составила 8,8% общего кредитного портфеля.

Большая часть кредитов была погашена физическими лицами, в отличие от юридических лиц, которые значительно хуже обслуживают свои займы. Украинским банкам придется весь 2010 год заниматься не кредитованием, а решением проблем с «токсичными кредитами».