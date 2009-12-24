США будут сотрудничать с любым президентом

США будет сотрудничать с любым Президентом Украины, которого изберут украинцы.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джон ТЕФФТ в интервью газете «Сегодня» (№ 286 от 24 декабря 2009 года).

По его словам, выборы в Украине должны быть свободными и честными, и поэтому американские наблюдатели будут тщательно мониторить процесс. При этом, отметил Дж.ТЕФФТ, лучше всего охарактеризовала отношение США к выборам госсекретарь Хиллари КЛИНТОН во время своей встречи с министром иностранных дел Петром ПОРОШЕНКО. «Процитирую ее слова: «Мы надеемся на свободные и честные президентские выборы в январе и на плодотворную работу с руководством, которое изберет украинский народ... Нам хотелось бы, чтобы избирательный процесс прошел гладко, чтобы выборы были свободными и честными, а их результат уважали бы в Украине и в мире». А потом она еще раз подчеркнула: «Кого избрать в руководители Украины - это решать исключительно украинскому народу», - сказал посол.

По словам Дж.ТЕФФТА, только украинцы могут решать, кто должен стать Президентом, а не Европа, США или еще кто-то. Кроме того, посол считает, что давать оценку действиям лидеров «оранжевой революции» тоже должны украинцы, а не внешние наблюдатели.

«Мы с вами разговариваем прямо в разгар предвыборной кампании. Президент ЮЩЕНКО, премьер ТИМОШЕНКО, лидер оппозиции ЯНУКОВИЧ - все они претенденты на президентское кресло, есть и другие кандидаты. Поэтому я не должен в своих интервью переходить на личности. В это важное время украинцы должны самостоятельно размышлять и определяться с выбором, - сказал Дж.ТЕФФТ.