Углепром постигнет коллапс без реформ отрасли

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО заявляет, что украинскую угольную промышленность постигнет коллапс, если срочно не начать реформу угольной отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Популизм правительства и парламента дорого будет стоить угольщикам. Государство уже не способно удерживать все шахты, но продолжает откладывать реформы», - отметил кандидат в Президенты, комментируя принятый Верховной Радой закон, которым продолжается мораторий на банкротство горных предприятий и, в частности, угольных шахт. (Да, невозможно начать процедуру банкротства относительно предприятий, в которых часть государственного участия превышает 25%. Мораторий продолжается до 2013 года).

Как подчеркнул С.ТИГИПКО, «парламент и правительство действуют вполне алогично”. В частности, отметил он, “сначала ВР выделяет 260 млн. грн. шахтам из группы ликвидируемых на погашение долгов за электроэнергию, а затем блокирует процедуру их банкротства”. “Какой в этом смысл? Погасив долги сегодня, завтра правительство столкнется с тем же вопросом, ведь шахты не перестанут быть убыточными”, - подчеркнул политик.

Кроме того, отметил С.ТИГИПКО, “Кабмин хочет повысить зарплату шахтерам на 30%. При этом главным показателем для отрасли остается уровень господдержки, который в следующем году, по прогнозам правительства, вырастет на 80% и достигнет 18 млрд. грн.”

“Эффективность падает – себестоимость угля растет», - констатировал кандидат в Президенты.

По убеждению С.ТИГИПКО, «если срочно не начать реформу угольной отрасли, если не пустить мизерные государственные финансы на программы трудоустройства шахтеров закрываемых предприятий, , углепром постигнет коллапс».