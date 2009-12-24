ГЛАВНОЕ на 24 декабря (день)

Хроника дня

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Общество

На рынок коммунальных услуг придет регулятор

Кабинет министров Украины на заседании 23 декабря одобрил проект закона «О Национальной комиссии регулирования на рынке коммунальных услуг» (НКРРКУ).

Об этом сообщил сегодня на брифинге журналистам министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что документ подготовлен с целью недопущения необоснованного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Вместе с этим он отметил, что НКРРКУ будет заниматься установлением стоимости производства и транспортировки тепла, при этом окончательные тарифы для продажи услуг потребителю, согласно документу, будут оставаться в компетенции местной власти.

«Предусматривается, что эта комиссия берет на себя определение тарифной методологии и установление тарифов на производство и транспортировку тепла. Есть еще третья составляющая тарифа – непосредственная продажа, – это мы оставляем местному самоуправлению», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

При этом он отметил, что органы местного самоуправления в пределах установленной рентабельности будут определять окончательные тарифы для разных категорий потребителей.

Кроме того, министр сообщил, что на заседании Кабмина 23 декабря также был одобрен законопроект о введении специального режима налогообложения операций по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, которым предусматривается возможность воспользоваться НДС для финансирования программ модернизации предприятий, сокращения потерь воды и тепла и оснащения средствами учета. Он отметил, что за счет введения таких условий налогообложения предприятия отрасли ЖКХ смогут получить от 1,5 до 2,5 млрд. грн. в год для технической модернизации и переоснащения.

Кроме того, А.КУЧЕРЕНКО сообщил, что Кабмин 23 декабря принял пакет антикризисных законопроектов, который позволит внедрить систему изменений отрасли ЖКХ и создать условия для привлечения инвестиций с целью модернизации предприятий.

Также законопроектами предлагается усилить государственный контроль и защиту прав потребителей, ликвидировать возможность злоупотребления монопольным положением предприятий водо- и теплоснабжения.

Квартплата будет зависеть от качества коммунальных услуг

Кабинет министров Украины утвердил порядок пересчета оплаты за жилищно-коммунальные услуги в случае непредоставления этих услуг или предоставления не в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии соответствующего постановления на заседании правительства 23 декабря сообщил сегодня на брифинге журналистам министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Мы прописали очень четко алгоритм перерасчета за не предоставленные услуги: тепло, воду, канализацию, содержание домов, вывоз мусора. Я надеюсь, что этот порядок будет действенным», - отметил А.КУЧЕРЕНКО.

При этом министр подчеркнул, что на сегодняшний день основная проблема при решении вопроса о соответствии платы за услуги их качеству заключается в том, что владельцы квартир в многоквартирных домах не создают объединения совладельцев домов, что значительно облегчило бы решение многих вопросов по предоставлению услуг. «Только объединившись в юридическую форму, которая соответствующим законом урегулирована, - в объединение совладельцев многоквартирных домов, - можно отстаивать свои интересы перед ЖЭКом, водоканалом, теплосетью», - подчеркнул А.КУЧЕРЕНКО.

Он выразил надежду, что введение нового порядка станет дополнительным толчком для создания в многоквартирных домах объединений совладельцев.

По данным министра, на сегодняшний день качеством предоставляемых услуг ЖКХ недовольны 89% населения, и лишь 5,5% считают, что стоимость услуг соответствует их качеству.

В Киеве необходимо провести перерасчет тарифов на ЖКУ

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Украины настаивает на том, чтобы в Киеве был проведен перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с учетом того, что в ноябре этого года не действовали повышенные тарифы на эти услуги.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на вчерашнем заседании Кабинета Министров сообщил сегодня на брифинге министр ЖКХ Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Я пытаюсь в последний раз переубедить местную власть, и мы уже проводили совещание с киевскими ЖЭКами, чтобы они добровольно пересчитали за тот период, когда не действовали тарифы», – сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что если перерасчет не будет проведен добровольно, то правительство обратится в прокуратуру для решения этого вопроса. «Если они не пересчитают добровольно, мы просто передаем дело в прокуратуру. Мы уверены, что за тот период тарифы должны быть пересчитаны», – сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в октябре т.г. первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заверил, что сниженные до уровня, который действовал до 1 июня т.г., тарифы на оплату услуг за теплоснабжение и горячую воду начнут действовать с 1 ноября 2009 года.

«Я еще раз подтверждаю, что с 1 ноября тарифы снижены на тепло и горячее водоснабжение в части энергии, которая идет на нагрев воды. Я еще раз подтверждаю, что уже в декабре месяце придут квитанции, где будет это снижение учтено, и за ноябрь тарифы будут снижены», – сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

В разговоре с корреспондентом УНИАН начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ сообщил, что распоряжения о снижении тарифов за тепло и горячую воду подписаны мэром 15 октября т.г.

Законопроект об игорном бизнесе может быть внесен в ВР в феврале

Законопроект об урегулировании деятельности игорного бизнеса может быть подан на рассмотрение Верховной Рады в феврале 2010 года.

Об этом журналистам сообщила глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы на сегодня готовим комплексный подход, чтобы ликвидировать подводные течения в данном вопросе. И я думаю, что в феврале (2010 г. – УНИАН) такое решение будет вынесено на рассмотрение парламента», - сказала она.

По ее мнению, первая задача на следующий год состоит в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что перед тем, как создавать игорные зоны и регулировать рынок, необходимо полностью «очистить» страну от подпольного бизнеса. Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что в Украине «нет таких игорных заведений, о которых бы не знали правоохранительные органы». Она считает, что политическая нестабильность сегодня способствует подпольному ведению игорного бизнеса. «Мы надеемся, что в феврале будет поставлена точка в политической нестабильности», - говорит депутат.

Она напомнила, что разработкой законопроекта об урегулировании деятельности игорного бизнеса на сегодня занимаются отдельные депутаты, министерства, однако ни одна форма документа пока не принята.

«Для урегулирования вопроса о ликвидации игорных заведений и принятии закона на сегодня необходима политическая воля и ответственность», - считает депутат.

Финансы

МВФ настаивает на разрешении ситуации с бюджетом-2010

Международному валютному фонду (МВФ) для продолжения дискуссий с Украиной необходима определенность в решении вопроса о государственном бюджете Украины на 2010 год.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении представительства МВФ в Киеве со ссылкой на представителя департамента МВФ по вопросам связей с общественностью Симонетту НАРДИ.

«Как только будет достигнуто взаимопонимание с правительством в этом вопросе и мы получим достаточно убедительные доказательства наличия более широкой политической поддержки по этому вопросу, перед нами откроется перспектива для более активных дискуссий», – отметила она.

Напомним, вчера, 23 декабря, информированный украинский источник сообщил УНИАН, что Украина достигла договоренности с МВФ о возможности использования золотовалютных резервов Нацбанка Украины для покрытия дефицита государственного бюджета.

При этом в сообщении представительства МВФ в Киеве ничего не говорится о дискуссии относительно возможного согласия МВФ на перевод части средств из золотовалютных резервов Нацбанка правительству.

На прошлой неделе украинская делегация в составе вице-премьер-министра Украины Григория НЕМЫРИ, исполняющего обязанности министра финансов Игоря УМАНСКОГО и других проводила переговоры в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Вашингтоне по вопросу продолжения сотрудничества.

Вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что, согласно договоренностям между Украиной и МВФ, очередной транш кредита МВФ может быть выделен после принятия госбюджета на 2010 год. При этом премьер отметила, что в ходе переговоров с МВФ был решен вопрос о сбалансировании финансовой ситуации в условиях отсутствия средств кредита. О деталях договоренностей премьер пообещала сообщить позже. «Это не касается четвертого транша – это совсем другая модель сотрудничества. Я обязательно, когда будут закончены все процедуры, проинформирую СМИ», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она подчеркнула, что речь не идет о дополнительном заимствовании средств.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступает категорически против использования резервов Нацбанка для покрытия дефицита государственного бюджета. «Это национальные резервы страны, а не международной организации. Я категорически против такой позиции», – сказал В.ЮЩЕНКО. Президент настаивает на том, чтобы страна вошла в новый год с государственным бюджетом. «Это правительство не имеет морального права влезать в национальные резервы страны», – подчеркнул он.

НБУ может отменить запрет изменять в течение дня наличные курсы

В Национальном банке Украины (НБУ) не исключают, что в 2010 году может быть упразднена норма о запрете банкам изменять в течение дня наличные курсы валют.

Об этом в интервью УНИАН заявил исполнительный директор Нацбанка по вопросам валютного регулирования и контроля Анатолий БАЛЮК.

«Я думаю, что после выборов мы это все дело упраздним…, и ничего страшного не случится… Я надеюсь, что в экономической системе наступит равновесие, и такие требования будут отменены», – сказал он.

По словам А.БАЛЮКА, указанная норма разрабатывалась и принималась в то время, когда ситуация на валютном рынке была сложной, «а наша громоздкая система принятия решения о регистрации в Минюсте этого положения привела к тому, что оно вышло через четыре месяца после того, как было разработано».

Как сообщал УНИАН, с 20 ноября т.г. Нацбанк своим постановлением запретил коммерческим банкам изменять значение курса покупки и продажи иностранных валют в течение операционного дня. Курсы должен устанавливать председатель правления банка до начала рабочего дня.

Кроме того, запрещена продажа иностранной валюты одному лицу в один операционный день на сумму, превышающую эквивалент 80 тыс. грн., а продажа на сумму в эквиваленте более 50 тыс. грн. должна осуществляться при полной идентификации личности.

Указанным постановлением НБУ также наделил себя правом устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Более 60 украинских банков выставлены на продажу - эксперт Сейчас в Украине на продажу выставлены более 60 банков, сообщила еженедельнику “Комментарии:” аналитик ФК «Фактор» Наталия ЩЕРБАТЮК.

В частности, издание отмечает, что 2009 год не принес всплеска активности на рынок M&A (слияние и поглощение) в банковском секторе. Количество и суммы соглашений в этом сегменте, которые стабильно росли в предыдущие годы, резко упали. Если в 2007 году было зафиксировано 13 соглашений на покупку банков на сумму 4,3 млрд. дол., то в 2009 году произошли два заметных события. Российский “Внешэкономбанк” приобрел 75% акций “Проминвестбанка” (1,3 млрд. грн.), Европейский банк реконструкции и развития и немецкий банк развития KFW выкупили 30% акций харьковского “Мегабанка”.

Кроме того, несколько проблемных банков выкупили украинские инвесторы. Например, бизнесмен Андрей ОНИСТРАТ приобрел 48,3% акций банка «Национальный кредит». Сумму этого соглашения эксперты оценили в 2,5–3 млн. грн. По неофициальной информации, к середине ноября А.ОНИСТРАТ уже владел около 95% акций банка, докупив еще 47% акций через связанных с ним лиц.

Однако в 2010 году количество соглашений по продаже банков может возрасти, отмечает еженедельник. «Сейчас на продажу выставлен более 60 банков, среди них есть и средние и большие, но большая часть - мелкие кредитные учреждения. Процесс купли-продажи банков активно будет происходить на протяжении всего в 2010 году», - прогнозирует Наталия ЩЕРБАТЮК, аналитик ФК «Фактор». С одной стороны, отрезвевшие владельцы финучреждений уже не будут гнаться за прибылью, реально оценивая стоимость активов. С другой, во многих из них не будет другого выхода, поскольку они не смогут собрать денег, необходимых для поддержки своих детищ. В частности, по оценкам международного рейтингового агентства Fitch, сейчас украинским банкам необходима дополнительная капитализация в размере около 100 млрд. грн. Такая сумма должна позволить им покрыть убытки от формирования резервов и списания безнадежных долгов.

В роли покупателей банков в следующем году будут выступать в первую очередь украинские инвесторы, прогнозируют «Комментарии:». «На оффшорных счетах осело около 14 млрд. дол. Желающих вложить эти деньги в бизнес - достаточно. Покупка банка за невысокую цену рассматривается как выгодное вложение. Среди потенциальных покупателей украинских банков будут и российские инвесторы», - объясняет Н.ЩЕРБАТЮК. Будут преобладать соглашения по консолидации украинских банков. Менее стойкие финучреждения будут вынуждены сливаться с сильными игроками, во избежание государственного вмешательства в виде временной администрации НБУ и дальнейшей рекапитализации со стороны государства. О планах относительно слияния заявил “Укринбанк”, который намерен объединиться с кременчугским “АвтоКрАЗбанком” и еще одним кредитным учреждением, название которого пока не разглашается. Национальный банк также подталкивает подопечных к слиянию. Проект изменений к «Положению об особенностях реорганизации банков по решению его владельцев», обнародованный в начале декабря, максимально упрощает процедуру слияния банков, снижая требования к их уставному капиталу. В частности, регулятор планирует отменить норму о том, что сумма уставных капиталов банков, которые реорганизуются, должна равняться сумме капиталов банков-правопреемников, но не менее 10 млн. евро.

Интерес серьезных западных инвесторов к украинскому банковскому сектору может активизироваться в конце 2010 - начале 2011 года.

ТЭК

Генпрокурор наложил протест на передачу газовых сетей «Нафтогазмережам»

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО наложил протест на постановление Кабинета министров Украины №775 от 10 июня 2009 года о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию НАК «Нафтогаз Украины» - «Нафтогазмережи».

О соответствующем протесте генпрокурора сообщил на заседании Окружного административного суда Киева по делу о признании недействительным постановления №775 представитель Министерства юстиции.

Решение о наложении протеста А.МЕДВЕДЬКО принял 18 декабря. Правительство получило документ 21 декабря.

В соответствии с законодательством, Кабинет министров имеет право в течение 10 дней рассматривать данный документ и в конечном итоге принять решение: либо отменить постановление №775, либо оставить его в силе.

Исходя из ответных действий правительства, Генеральная прокуратура имеет право подать иск в Окружной административный суд Киева.

Кроме того, на заседании Окружного админсуда Киева принято решение о переносе на 12 января 2010 года рассмотрения исков ОАО «Винницагаз», ОАО «Днепропетровскгаз» и ОАО «Николаевгаз» о признании недействительным постановления №775.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Окружной админсуд Киева на подготовительном заседании привлек Министерство топлива и энергетики и НАК «Нафтогаз Украины» в качестве третьих лиц к делу о признании недействительным постановления Кабмина №775 о передаче государственных газораспределительных сетей дочернему предприятию «Нафтогазмережи». Тогда же суд объявил перерыв в подготовительном заседании до 10.00 24 декабря.

Истцами по делу против Кабмина и Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) выступили ОАО «Винницагаз», ОАО «Днепропетровскгаз» и ОАО «Николаевгаз».

На 31 декабря 2009 года запланирована передача газовых сетей государственной формы собственности Днепропетровской, Николаевской, Закарпатской и Львовской областей от газораспределительных компаний на баланс ДП «Нафтогазмережи».

Ранее НАК «Нафтогаз Украины» заявила о принятии на баланс государственного имущества ОАО «Винницагаз» с последующей передачей «Нафтогазмережам».

НАК «Нафтогаз Украины» в начале августа 2009 года во исполнение соответствующего решения правительства Украины завершила создание дочернего предприятия «Нафтогазмережи», в управление которого будут переданы государственные газораспределительные сети, эксплуатируемые в настоящее время гор- и облгазами.

Транспорт

«Укртатнафта» прекращает отгрузку авиатоплива Wizz Air

ЗАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ, Полтавская обл.) заявляет об исключении из числа своих контрагентов авиакомпании Wizz Air, а также о прекращении отгрузки авиатоплива в адрес этого авиаперевозчика и заправки самолетов данной компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЗАО «Укртатнафта».

В сообщении отмечается, что такое решение обусловлено недопустимым и даже неадекватным поведением работников авиакомпании Wizz Air по отношению к пассажирам в аэропорту Luton (Лондон), когда не только были проигнорированы все профессиональные нормы, но и фактически нарушены права человека.

Так, компания отмечает, что в ряде СМИ прошла информация о силовом выдворении украинских пассажиров из самолета компанией Wizz Air в лондонском аэропорту Luton.

«Подобный инцидент не может не вызвать шок в цивилизованном обществе и, безусловно, требует соответствующей реакции на этот эпизод. Вдвойне прискорбно то, что хамское обращение с украинскими пассажирами позволила себе авиакомпания, работающая на рынке авиаперевозок Украины, которая, казалось бы, должна всегда стоять на страже интересов своих клиентов», – отмечено в сообщении.

«Укртатнафта» выражает возмущение непозволительным поведением авиакомпании Wizz Air, которое не могут оправдать никакие форс-мажорные обстоятельства.

«Укртатнафта» заявляет о своей принципиальной гражданской позиции и выражает протест против немотивированно агрессивных действий компании Wizz Air по отношению к своим пассажирам.

Напомним, в ряде украинских СМИ прошла информация о конфликте в аэропорту Luton (Лондон). Согласно этой информации, авиакомпания Wizz Air 18 декабря т.г. отменила рейс из Лондона в Киев. Пассажиры отказались покинуть самолет, после чего бортпроводники попытались вынудить их покинуть борт. После этого была вызвана полиция, которая применила к пассажирам агрессивные методы воздействия (в частности, слезоточивый газ). Пассажиры были вынуждены добираться в Украину рейсами других авиакомпаний.

После этого министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО не исключил, что лично встретится с представителем авиакомпании «Wizz Air Украина» для выяснения обстоятельств инцидента, который произошел в аэропорту Лондона.

23 декабря Wizz Air отменила еще два десятка рейсов в Польше, Румынии, Чехии, Венгрии, Хорватии, Италии и Великобритании.

Wizz Air объясняет отмены и задержки рейсов неблагоприятными погодными условиями.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,94 грн./долл., продают – по 7,99 грн./долл., курс незначительно понизился, по сравнению с 23 декабря.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,91-7,96 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 23 декабря, и сегодня составляет 11,34/11,53 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,44 грн./евро, по продаже – в пределах 11,45-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 23 декабря, не изменился и сегодня составляет в среднем 0,2518 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,3% – до 0,2641 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2053-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2700 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,93 грн./долл., продажи – 7,98 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,96 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-8,00 грн./долл.

Средний курс покупки-продажи евро в банках Киева повысился на 0,3%, по сравнению с 23 декабря, и сегодня составляет 11,34/11,50 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,25-11,44 грн./евро, по продаже – в пределах 11,45-11,60 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 23 декабря, понизился на 0,7% и сегодня составляет 0,2486 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,3% – до 0,2650 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2053-0,2610 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2609-0,2700 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 24 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,968, к евро – 11,375117, к российскому рублю – 0,26124.