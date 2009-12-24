Протывсих предложил Президенту РФ подписать соглашение

Кандидат на пост Президента Украины Василий ПРОТЫВСИХ и участники Всеукраинского общественного движения «ПРОТЫ ВСИХ» провели акцию протеста возле посольства Российской Федерации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе акции предусматривалась передача руководству РФ текста соглашения “между Президентом Российской Федерации Д.А.МЕДВЕДЕВЫМ и Президентом Украины В.В.ПРОТЫВСИХ”.

В тексте соглашения, в частности, отмечается: “Поскольку Российская Федерация арендует в Украине в Севастополе участок земли для размещения Черноморского флота, в ответ РФ берет на себя обязательство предоставить Украине в долгосрочную аренду на 99 лет такой же участок Колымского полуострова для организации там спецприемника и поселения для высылки всех коррупционеров, взяточников, бандитов, которые дискредитировали государственную власть в Украине”.

“Это соглашение адресовано Президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ. Мы хотим, чтобы нам дали в аренду землю на Калыме, в Воркуте для наших этих воров. И мы все их туда отправим после 17 числа” (выборы Президента Украины запланированы на 17 января 2010 года – УНИАН), - сказал В.ПРОТЫВСИХ.

Как отметил кандидат в президенты, «они дурили этот народ и дурят. Я это наблюдаю девятнадцать лет, и больше это терпеть нельзя. Всех их туда, в Воркуту. Возьмем землю в аренду и пусть там пробуют выращивать сахарную свеклу, которую они сгубили».

В.ПРОТЫВСИХ уточнил, что это соглашение будет заключено после избрания его Президентом Украины.

Текст соглашения так и не был передан руководству посольства. В будущем оно будет отправлено по почте, отметили организаторы мероприятия.