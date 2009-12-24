Сегодня на ТВ будут агитировать Супрун и Мороз

Сегодня на телевидении с предвыборной агитацией выступят кандидаты в Президенты Украины Людмила СУПРУН и Александр МОРОЗ.

В 19.00 в эфире Первого национального телеканала будет транслироваться выступление Л.СУПРУН, в 19.30 - А.МОРОЗА.

Как сообщал УНИАН, все кандидаты в Президенты смогут бесплатно провести агитацию за себя в эфире Национальной телекомпании Украины в три этапа: с 23 ноября по 4 декабря, с 7 по 17 декабря и с 18 по 30 декабря. Ежедневно в эфире телевидения смогут выступить по двое кандидатов в Президенты, которые будут иметь для выступления по 10 мин. Записи их выступлений будут транслировать в 19.00 и 19.30.