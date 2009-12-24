«Полтавский ХБК» с каждой буханки 5 коп. перечислит в Фонд помощи детям

Полтава. ОАО «Полтавский хлебокомбинат» с каждой проданной буханки хлеба торговой марки «Живой хлеб» 5 копеек на протяжении зимы будет перечислять в Фонд помощи детям Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Наблюдательного совета ОАО «Полтавский хлебокомбинат» Василий Гаврилюк, передает корреспондент УНИАН.

«В Полтавской области при поддержке хлебокомбината и основателя Фонда талантливых детей Анатолия Кукобы стартовал проект, призванный помочь больным и брошенным детям. В рамках проекта дети-сироты, которые проживают в детдомах или лечатся в туберкулезных диспансерах будут бесплатно обеспечены продукцией Полтавского хлебокомбината.

Также, на протяжении проекта, с каждой проданной буханки хлеба торговой марки «Живой хлеб» 5 копеек будут перечислены в Фонд помощи детям»,-сказал В.Гаврилюк. По его словам, в январе в рамках проекта в точках наибольшего скопления беспризорных детей в Полтавской области начнется раздача теплой одежды и лекарств. Детей будут кормить и предложат помощь специалиста-психолога.

Справочно. В состав ОАО «Полтавский хлебокомбинат» входит три хлебных завода – №1, №3 в Полтаве и Кахновский хлебозавод в Кременчуге. ОАО «Полтавский хлебокомбинат» производит продукцию под ТМ «Живой хлеб».

Хлеб и хлебобулочные изделия Полтавского хлебокомбината поставляются в Полтавскую, Киевскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. Ежедневно хлебокомбинат выпускает 80 тонн продукции.